Морозко - о поражении от Руха: Мы в шоке
Два разных тайма от Вереса
Фото: ФК Колос
Защитник "Вереса" Евгений Морозко прокомментировал поражение от "Руха" на выезде (3:1). Все голы ривненчане пропустили во втором тайме.
- Два разных тайма выдал "Верес". Почему так сложилось, по вашему мнению?
- Я не знаю, надо смотреть видео. Мы в шоке. 2-й тайм - как другая команда у нас получилась. Не знаю.
- Какие именно ошибки привели к трем пропущенным голам?
- Где-то концентрации нам не хватило во 2-м тайме. 1-й мяч, я не знаю, у Боди спрашивал - мог выйти, не мог выйти, надо смотреть видео и понимать уже, какие ошибки мы допустили. 1-й тайм хорошо играли, все получилось у нас, но на 2-й тайм у нас другая команда вышла.
- Какой был план на игру от Олега Шандрука?
- Надо было играть сконцентрировано, быстрые атаки делать. Надо было максимально просто отдать все силы, чтобы сегодня выиграть - и все.
- От матча к матчу Шандрук дает вам персонально разные задания на игру. Сегодня больше направлены были на атаку. Комфортно ли чувствовали себя комфортно?
- Конечно. Нормально, это моя родная позиция крайнего хава. Играл слева, но надо справа - не вопрос. Если тренер видит меня на этой позиции - я могу выходить и играть. Я универсальный игрок.
- Тишина сейчас в раздевалке была?
- Да. Я зашел на 3 минуты - ни одного слова. Не знаю, мы в шоке, честно...
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