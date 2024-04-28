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Бражко: Я еще не вернулся к оптимальным кондициям

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Оправляется после болезни

Бражко: Я еще не вернулся к оптимальным кондициям

Фото: ФК Динамо Київ

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Полузащитник "Динамо" Владимир Бражко прокомментировал победу над "Днепром-1" в центральном матче 26-го тура УПЛ (2:1).

– Поздравляю вас с победой. Скажите, пожалуйста, это рядовая победа для "Динамо", или матч оказался тяжелее обычного?

– Все видели как матч развивался, сложный соперник, но мы для этого и играем в футбол, чтобы побеждать, боремся за чемпионство.

– Как чувствуете себя после заболевания? Как трудно после него восстанавливаться?

– Я еще не вернулся к оптимальным кондициям, не был готов отыграть все 90 минут, тренер увидел это. Да, было сложно, но с каждым днем ​​добавляем, чтобы хватало на всю игру.

- Под конец матча нервы сдавали уже у обеих команд, тяжело ли было в конце встречи сдерживать себя или все было под контролем?

– Мы понимали, что забили на исходе и что остается немного доиграть с холодной головой, чтобы довести игру до ее логического завершения, так и сделали. Но, конечно, из-за красной карточки, очень агрессивной игры от соперника, да и от нас, матч получился интересным для болельщиков.

– Как можете оценить судейство в течение сегодняшней встречи?

– Не знаю, лучше ничего не буду комментировать, чтобы потом не говорили, что футболисты что-то там рассказывают. У них есть свой комитет арбитров, контролирующий принятие решений.

– Последний вопрос, как можете оценить шансы сегодняшнего противника попасть в еврокубки?

– Очень хорошая команда, играет в футбол, пытается не бить мяч. Конечно, на это претендуют и "Кривбасс", и "Рух", и "Полесье", но это футбол будет как будет.

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Динамо (Киев) Владимир Бражко
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Источник:
Дніпрянин
Опубликовал: Виктор Иванчук
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