  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Слюбик: Верес нас не удивил
В тренде

Слюбик: Верес нас не удивил

Общие новости

Рух переломил ситуацию во втором тайме

Слюбик: Верес нас не удивил

Фото: ФК Рух

Новина українською

Защитник "Руха" Богдан Слюбик прокомментировал победный матч против "Вереса" в 26-м туре УПЛ (3:1). Защитник сначала забил в свои ворота, а позже отличился в чужих.

"Верес" нас не удивил. Мы знали, что это сильный соперник, уже отбиравший очки у лидеров чемпионата. "Рух" был готов к тяжелой игре. Сначала нам не все удавалось, но во второй половине матча мы начали демонстрировать свой привычный футбол и одержали победу.

В эпизоде ​​с автоголом я хотел прервать подачу, но, к сожалению, неудачно попал по мячу и полетел в сетку наших ворот. В перерыве произошел серьезный разговор, и мы сделали правильные выводы. Команда была заряжена на то, чтобы изменить ход матча, и нам это удалось", - сказал Слюбик.

Львовяне занимают 5 место в таблице УПЛ. В следующем туре команда будет играть с "Александрией". Матч запланирован на 4 мая.

По теме
yellow-arrow
Бражко: Я еще не вернулся к оптимальным кондициям
yellow-arrow
Морозко - о поражении от Руха: Мы в шоке
yellow-arrow
Колос - Александрия. Объявлены стартовые составы на матч
Рух (Львов) Богдан Слюбик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Рух
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости