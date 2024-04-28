Слюбик: Верес нас не удивил

Защитник "Руха" Богдан Слюбик прокомментировал победный матч против "Вереса" в 26-м туре УПЛ (3:1). Защитник сначала забил в свои ворота, а позже отличился в чужих.

"Верес" нас не удивил. Мы знали, что это сильный соперник, уже отбиравший очки у лидеров чемпионата. "Рух" был готов к тяжелой игре. Сначала нам не все удавалось, но во второй половине матча мы начали демонстрировать свой привычный футбол и одержали победу.

В эпизоде ​​с автоголом я хотел прервать подачу, но, к сожалению, неудачно попал по мячу и полетел в сетку наших ворот. В перерыве произошел серьезный разговор, и мы сделали правильные выводы. Команда была заряжена на то, чтобы изменить ход матча, и нам это удалось", - сказал Слюбик.