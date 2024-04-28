Кривбасс - Металлист 1925: команды объявили стартовые составы
Коллективы из разных частей таблицы
Фото: ФК Кривбас / Автор невідомий
В 26-м туре УПЛ состоится матч "Кривбасса" против "Металлиста 1925". Встреча пройдет в Кривом Роге, на стадионе "Горняк". Клубы объявили составы на этот поединок. Старт – в 18:00.
Стартовый состав "Кривбасса": Маханьков Владимир, Бандейра Да Фонсека Рафаэль Александре, Сантини Натанаэль Рубен, Стецьков Тимур, Нябейе Дибанго Джуниор Иван, Бизимана Джихад, Хомченовский Дмитрий (К), Кузык Денис, Лунев Максим, Задерака Максим, Мики.
Запасные: Омельченко Игорь, Бескоровайный Данило, Понедельник Андрей, Рябов Вячеслав, Татарков Никита, Ядом Конаду, Дебелко Роман, Твердохлеб Егор, Соса Даниэль, Кожушко Олег, Виктор Близниченко, По Жан Морель.
Стартовый состав "Металлиста 1925": Мозиль Олег, Капинус Дмитрий, Юсов Дмитрий, Гармаш Денис, О. Фримпонг, Жичиков Максим, Имереков Максим (К), Обинайя Самуэль, Фарина Марьян, Юрченко Владлен, Сидоров Алексей.
Запасные: Проценко Ярослав, Сидоренко Денис, Курило Игорь, Безуглый Никита, Червак Вадим, Вачиберадзе Бека, Смитюх Александр, Ари Моура, Борячук Андрей, Бычек Константин.
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