Сырский сообщил об обострении ситуации на фронте
Силы обороны отошли к западу от Бердичева, Семеновки и Новомихайловки
Military Media Center
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил в своем Телеграмм-канале об обострении ситуации на фронте. Россия продолжает активно атаковать по всей линии фронта, а в некоторых направлениях имеет тактические успехи. Украинские воины отошли на новые рубежи западнее Бердичева, Семеновки и Новомихайловки Донецкой области.
Враг продолжает атаковать села Стельмаховка и Берестово (Купянское направление), село Терны (Лиманское направление), наступает в районе Белогоровки и Раздолевки, пытается прорваться и блокировать Северск (Северское направление). Также россияне пытаются вернуть Клищиевку. На юге наступают в районе Старомайорского, Роботиного, Вербового и Крынок. На севере враг обстреливает пограничные населенные пункты.
Украинцы, однако, продвинулись в районе Велетенского и установили контроль над островом Нестрига. Кроме того, улучшили положение в районе Синьковки (Купянское направление) и Серебрянского лесничества (Лиманское направление). Продолжается строительство оборонительных фортификационных рубежей и позиций.
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