Кривбасс приблизил Металлист 1925 к вылету, новый тренер Колоса, победа Арсенала в дерби. Главные новости за 28 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 21 апреля

"Кривбасс" сделал еще один шаг к бронзе, и одновременно приблизил "Металлист 1925" к вылету. Команда Юрия Вернидуба превосходила аутсайдера во всем, и забила ему три безответных гола еще в первом тайме – по одному мячу отправили в ворота харьковчан Задерака, Микитишин и Лунев 43. 3:0 – "Кривбасс" третий, "Металлист 1925" последний.

В первом матче воскресенья "Заря" не смогла победить "Оболонь" – ничья 0:0. Даже в случае максимального набора очков в следующих играх "Заря" не поднимется в таблице выше шестого места, и, следовательно, впервые с сезона 2014/15 не сыграет в еврокубках. Без голов также завершилась и игра "Колоса" с "Александрией".

После матча с "Александрией" "Колос" официально сообщил о кадровых изменениях в клубе. Уже экс-тренер Ярослав Вишняк, который работал с командой два с половиной года, был назначен вице-президентом клуба. До конца сезона первую команду будет возглавлять бывший полузащитник клуба Александр Поздеев.

"Арсенал" остался лидером чемпионата Англии после 35 туров благодаря победе над "Тоттенхэмом". "Канониры" по ходу встречи побеждали 3:0 (автогол Хейбьерга, мячи Сака и Хавертца), однако позволили "шпорам" ответить дважды (Ромеро и Сон с пенальти) – 3:2. Александр Зинченко остался в запасе.

Защитник "Борнмута" Илья Забарный впервые в сезоне пропустил матч своей команды. Украинец из-за болезни оказался вне заявки на игру 35-го тура АПЛ против "Брайтона", который "Борнмут" в итоге выиграл 3:0. Также в воскресенье победу одержал и "Манчестер Сити", отправив в ворота аутсайдера "Ноттингем Форест" два гола (2:0 – Гвардиол и Холанд).

Париж выиграл чемпионство в 12-й раз в своей истории, и сделал это в третьем сезоне подряд. Благодаря поражению "Монако" в воскресном матче ПСЖ за три тура до финиша стал недосягаемым для всех преследователей. Это третий чемпионский титул в качестве тренера Луиса Энрике. Ранее 53-летний тренер побеждал с "Барселоной" в Ла Лиге.

Мадридский "Реал" объявил свою заявку на первый матч полуфинала Лиги чемпионов против "Баварии". Впервые за долгое время в нее попал голкипер Тибо Куртуа. Ранее тренер "Реала" Карло Анчелотти не исключал, что Куртуа может вернуться на матчи с "Баварией", правда, не уточнял в первой или второй игре.