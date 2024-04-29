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Российская армия за сутки потеряла более 1300 военных - Генштаб ВСУ

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Наступило обострение - увеличились потери

Российская армия за сутки потеряла более 1300 военных - Генштаб ВСУ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери врага.

За минувшие сутки войны Силы обороны ликвидировали 1320 оккупантов. Также было выведено из строя почти 130 единиц техники, в частности - 37 артиллерийских систем.

В целом потери армии РФ с 24.02.2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава - около 467470 (+1320) человек
  • танков - 7285 (+6)
  • боевых бронированных машин - 14007 (+16)
  • артиллерийских систем - 11985 (+37)
  • РСЗО - 1051 (+1)
  • средства ПВО - 778 (+2)
  • самолетов - 348 (+0)
  • вертолетов - 325 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9528 (+21),
  • крылатые ракеты - 2124 (+0)
  • корабли/катера - 26 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 16109 (+44)
  • специальная техника - 1974 (+3).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
29.04.2024 в 08:25
Не військових, а садистів і мародерів
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Комментарии 1
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.04.2024 в 08:25
Не військових, а садистів і мародерів
Ответить
0
0

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