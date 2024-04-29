Российская армия за сутки потеряла более 1300 военных - Генштаб ВСУ
Наступило обострение - увеличились потери
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери врага.
За минувшие сутки войны Силы обороны ликвидировали 1320 оккупантов. Также было выведено из строя почти 130 единиц техники, в частности - 37 артиллерийских систем.
В целом потери армии РФ с 24.02.2022 выглядят следующим образом:
- личного состава - около 467470 (+1320) человек
- танков - 7285 (+6)
- боевых бронированных машин - 14007 (+16)
- артиллерийских систем - 11985 (+37)
- РСЗО - 1051 (+1)
- средства ПВО - 778 (+2)
- самолетов - 348 (+0)
- вертолетов - 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9528 (+21),
- крылатые ракеты - 2124 (+0)
- корабли/катера - 26 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 16109 (+44)
- специальная техника - 1974 (+3).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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Віктор Бокасса (Betwmount)
29.04.2024 в 08:25
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