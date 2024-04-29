  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ установили контроль над островом Нестрыга под Херсоном, - Сырский
В тренде

ВСУ установили контроль над островом Нестрыга под Херсоном, - Сырский

Общие новости
Обновлено

Успехи на южном направлении

ВСУ установили контроль над островом Нестрыга под Херсоном, - Сырский

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Силам обороны Украины удалось отбить у противника остров Нестрыга в Херсонской области. Об этом в Telegram сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сирский.

"На Херсонском направлении нашим подразделениям удалось продвинуться в районе Великанского и установить контроль над островом Нестрыга", - написал он.

Остров Нестрыга расположен на реке Днепр к юго-западу от Херсона, между населенными пунктами Велетенское и Старая Збурьевка (последний - оккупирован российскими войсками).

Ранее Сырский также сообщил об обострении ситуации на фронте, в связи с чем украинские воины отошли на новые рубежи западнее Бердичева, Семеновки и Новомихайловки Донецкой области.

По теме
yellow-arrow
Ушел из жизни Михаил Фоменко
yellow-arrow
Российская армия за сутки потеряла более 1300 военных - Генштаб ВСУ
yellow-arrow
Кривбасс приблизил Металлист 1925 к вылету, новый тренер Колоса, победа Арсенала в дерби. Главные новости за 28 апреля
ВСУ Александр Сырский война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости