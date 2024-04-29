ВСУ установили контроль над островом Нестрыга под Херсоном, - Сырский
Успехи на южном направлении
Getty Images/Global Images Ukraine
Силам обороны Украины удалось отбить у противника остров Нестрыга в Херсонской области. Об этом в Telegram
"На Херсонском направлении нашим подразделениям удалось продвинуться в районе Великанского и установить контроль над островом Нестрыга", - написал он.
Остров Нестрыга расположен на реке Днепр к юго-западу от Херсона, между населенными пунктами Велетенское и Старая Збурьевка (последний - оккупирован российскими войсками).
Ранее Сырский также сообщил об обострении ситуации на фронте, в связи с чем украинские воины отошли на новые рубежи западнее Бердичева, Семеновки и Новомихайловки Донецкой области.
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