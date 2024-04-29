ВСУ установили контроль над островом Нестрыга под Херсоном, - Сырский

Силам обороны Украины удалось отбить у противника остров Нестрыга в Херсонской области. Об этом в Telegram сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сирский.

"На Херсонском направлении нашим подразделениям удалось продвинуться в районе Великанского и установить контроль над островом Нестрыга", - написал он.

Остров Нестрыга расположен на реке Днепр к юго-западу от Херсона, между населенными пунктами Велетенское и Старая Збурьевка (последний - оккупирован российскими войсками).

Ранее Сырский также сообщил об обострении ситуации на фронте, в связи с чем украинские воины отошли на новые рубежи западнее Бердичева, Семеновки и Новомихайловки Донецкой области.