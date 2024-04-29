Ушел из жизни Михаил Фоменко
В последнее время тренер боролся с раком
Фото: metalist1925.com
Сегодня, 29 апреля в возрасте 75-ти лет ушел из жизни бывший главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко.
В качестве игрока выступал за "Зарю" и "Динамо". В составе киевлян трижды становился чемпионом СССР, дважды выигрывал Кубок СССР, в 1975-м принимал Кубок обладателей Кубка УЕФА и Суперкубок УЕФА.
После завершения игровой карьеры стал тренером. Он известен по работе с "Динамо", "Кривбассом", "Вересом", ЦСКА-Борисфен, "Металлистом", запорожским "Металлургом", "Таврией" и другими клубами. Вместе с киевлянами он выиграл чемпионат и Кубок Украины.
С декабря 2012 по июнь 2016 год возглавлял сборную Украины. Участвовал в финальной части Евро-2016, на которой, правда, его команда провалилась, не набрав ни одного очка в группе с Германией, Польшей и Северной Ирландией.
Летом прошлого года Фоменко заявил, что лечится от раковой болезни.
UA-Футбол приносит свои соболезнования близким и родным Михаила Ивановича.
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