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Ушел из жизни Михаил Фоменко

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В последнее время тренер боролся с раком

Ушел из жизни Михаил Фоменко

Фото: metalist1925.com

Новина українською

Сегодня, 29 апреля в возрасте 75-ти лет ушел из жизни бывший главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко.

В качестве игрока выступал за "Зарю" и "Динамо". В составе киевлян трижды становился чемпионом СССР, дважды выигрывал Кубок СССР, в 1975-м принимал Кубок обладателей Кубка УЕФА и Суперкубок УЕФА.

После завершения игровой карьеры стал тренером. Он известен по работе с "Динамо", "Кривбассом", "Вересом", ЦСКА-Борисфен, "Металлистом", запорожским "Металлургом", "Таврией" и другими клубами. Вместе с киевлянами он выиграл чемпионат и Кубок Украины.

С декабря 2012 по июнь 2016 год возглавлял сборную Украины. Участвовал в финальной части Евро-2016, на которой, правда, его команда провалилась, не набрав ни одного очка в группе с Германией, Польшей и Северной Ирландией.

Летом прошлого года Фоменко заявил, что лечится от раковой болезни.

UA-Футбол приносит свои соболезнования близким и родным Михаила Ивановича.

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Михаил Фоменко
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Источник:
Асоціація футболу Сумської області
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
29.04.2024 в 10:06
Вічна пам'ять Михайлу Івановичу!
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Комментарии 4
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.04.2024 в 10:06
Вічна пам'ять Михайлу Івановичу!
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
29.04.2024 в 10:02
Rip
Ответить
1
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
29.04.2024 в 09:44
Царствия небесного.
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2
0
avatar
Spokoyno (Київ)
29.04.2024 в 09:30
Вічна пам'ять особистості! Гравцю, який виблискував на полі та тренеру, що багато чого досягнув!
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