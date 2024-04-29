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Бывший футболист Динамо нашел себе клуб в Азии

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Бразилец перешел в ФК "Перак"

Бывший футболист Динамо нашел себе клуб в Азии

Фото: Instagram

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Экс-вингер киевского "Динамо" Клейтон продолжит карьеру в Азии.

Бразилец стал игроком малазийского клуба "Перак". Детали контракта неизвестны.

Последним клубом Клейтона был "Эрсилио Луз", за который он выступал с августа 2023 по апрель 2024-го.

Цвета киевлян футболист защищал с 2020 по 2021 годы. Интересно, что он стал чемпионом и обладателем Кубка Украины, хотя в общей сложности в футболке "бело-синих" провел всего 9 минут.

По итогам сезона 2023 "Перак" занял 11-е место в чемпионате Малайзия.

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Источник:
ФК Перак
Опубликовал: Алина Ерофеева
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