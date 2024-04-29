Бывший футболист Динамо нашел себе клуб в Азии

Экс-вингер киевского "Динамо" Клейтон продолжит карьеру в Азии.

Бразилец стал игроком малазийского клуба "Перак". Детали контракта неизвестны.

Последним клубом Клейтона был "Эрсилио Луз", за который он выступал с августа 2023 по апрель 2024-го.

Цвета киевлян футболист защищал с 2020 по 2021 годы. Интересно, что он стал чемпионом и обладателем Кубка Украины, хотя в общей сложности в футболке "бело-синих" провел всего 9 минут.

По итогам сезона 2023 "Перак" занял 11-е место в чемпионате Малайзия.