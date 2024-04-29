Бывший футболист Динамо нашел себе клуб в Азии
Бразилец перешел в ФК "Перак"
Фото: Instagram
Экс-вингер киевского "Динамо" Клейтон продолжит карьеру в Азии.
Бразилец стал игроком малазийского клуба "Перак". Детали контракта неизвестны.
Последним клубом Клейтона был "Эрсилио Луз", за который он выступал с августа 2023 по апрель 2024-го.
Цвета киевлян футболист защищал с 2020 по 2021 годы. Интересно, что он стал чемпионом и обладателем Кубка Украины, хотя в общей сложности в футболке "бело-синих" провел всего 9 минут.
По итогам сезона 2023 "Перак" занял 11-е место в чемпионате Малайзия.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ФК Перак
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ушел из жизни Михаил Фоменко
- Российская армия за сутки потеряла более 1300 военных - Генштаб ВСУ
- Кривбасс приблизил Металлист 1925 к вылету, новый тренер Колоса, победа Арсенала в дерби. Главные новости за 28 апреля
- Травмы Миколенко и Энцо, возвращение Тибо Куртуа и новый тренер для Ливерпуля. Главные новости за 25 апреля
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка одного из ключевых футболистов Днепра-1. ФОТО
- Много сердец и секси-фотосессия. Как эффектная жена украинского футболиста отпраздновала свой день рождения. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн