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Украина временно откажется от соблюдения Конвенции о защите прав и свобод человека

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Заявление подавали почти месяц назад

Украина временно откажется от соблюдения Конвенции о защите прав и свобод человека

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украина отступит от Конвенции по защите прав человека во время военного положения. Об этом говорится в письменном заявлении Совету Европы.

Отмечается, что это заявление было подано еще 4 апреля 2024 года. В нем говорится о том, что во время военного положения права человека, предусмотренные рядом статей Конституции, могут быть ограничены. В том числе право на свободные выборы.

В рамках временных ограничений конституционных прав и свобод человека могут осуществляться следующие правовые меры:

  • принудительное отчуждение объектов права частной или коммунальной собственности для нужд государства в условиях правового режима военного положения в порядке, установленном законом, и выдавать об этом соответствующие документы;
  • ввести комендантский час (запрет пребывания на улицах и в других общественных местах в определенное время без специально выданных пропусков и удостоверений;
  • устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства;
  • устанавливать передвижение граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также передвижение транспортных средств;
  • проводить досмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузобагажа, служебных помещений и жилья граждан, за исключением установленном порядке, за исключением ограничений, установленных Конституцией Украины;
  • запрещать проведение мирных собраний, митингов, шествий, демонстраций и других массовых мероприятий;
  • устанавливать в установленном порядке запрет или ограничения по выбору места пребывания или места жительства лиц на территории, где введено военное положение;
  • запретить гражданам, состоящим на воинском или специальном учете, менять место жительства (место пребывания);
  • установить военно-жилищную обязанность для физических и юридических лиц.
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Источник:
coe.int
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
29.04.2024 в 13:16
Все наче й зрозуміло , але це як завди тільки для нижчої касти ...
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Комментарии 3
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
29.04.2024 в 13:16
Все наче й зрозуміло , але це як завди тільки для нижчої касти ...
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0
0
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
29.04.2024 в 12:20
Це вже перемога?
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
29.04.2024 в 13:15
Це кілька кроків до а-ля північної Кореї .
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