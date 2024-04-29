Украина временно откажется от соблюдения Конвенции о защите прав и свобод человека

Украина отступит от Конвенции по защите прав человека во время военного положения. Об этом говорится в письменном заявлении Совету Европы.

Отмечается, что это заявление было подано еще 4 апреля 2024 года. В нем говорится о том, что во время военного положения права человека, предусмотренные рядом статей Конституции, могут быть ограничены. В том числе право на свободные выборы.

В рамках временных ограничений конституционных прав и свобод человека могут осуществляться следующие правовые меры: