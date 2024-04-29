Украина временно откажется от соблюдения Конвенции о защите прав и свобод человека
Заявление подавали почти месяц назад
Getty Images / Global Images Ukraine
Украина отступит от Конвенции по защите прав человека во время военного положения. Об этом говорится в письменном заявлении Совету Европы.
Отмечается, что это заявление было подано еще 4 апреля 2024 года. В нем говорится о том, что во время военного положения права человека, предусмотренные рядом статей Конституции, могут быть ограничены. В том числе право на свободные выборы.
В рамках временных ограничений конституционных прав и свобод человека могут осуществляться следующие правовые меры:
- принудительное отчуждение объектов права частной или коммунальной собственности для нужд государства в условиях правового режима военного положения в порядке, установленном законом, и выдавать об этом соответствующие документы;
- ввести комендантский час (запрет пребывания на улицах и в других общественных местах в определенное время без специально выданных пропусков и удостоверений;
- устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства;
- устанавливать передвижение граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также передвижение транспортных средств;
- проводить досмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузобагажа, служебных помещений и жилья граждан, за исключением установленном порядке, за исключением ограничений, установленных Конституцией Украины;
- запрещать проведение мирных собраний, митингов, шествий, демонстраций и других массовых мероприятий;
- устанавливать в установленном порядке запрет или ограничения по выбору места пребывания или места жительства лиц на территории, где введено военное положение;
- запретить гражданам, состоящим на воинском или специальном учете, менять место жительства (место пребывания);
- установить военно-жилищную обязанность для физических и юридических лиц.
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Источник:coe.int
Опубликовал: Александр Бураков
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
29.04.2024 в 13:16
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