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Суркис: Фоменко был ключевым исполнителем легендарной команды Лобановского

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Печальное известие всколыхнуло сегодня футбольное сообщество

Суркис: Фоменко был ключевым исполнителем легендарной команды Лобановского

Фото: ФК Динамо Київ

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Сегодня, 29 апреля в возрасте 75-ти лет ушел из жизни бывший главный тренер сборной Украины и "Динамо" Михаил Фоменко.

От имени киевского клуба соболезнования родным и близким Михаила Ивановича выразил президент киевлян Игорь Суркис.

"С чувством глубокой скорби встретил черную весть о смерти Михаила Ивановича Фоменко.

Он был ключевым исполнителем легендарной команды Валерия Лобановского. Три чемпионства СССР, два Кубка страны, Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА добывались при непосредственном участии Фоменко. В составе сборной СССР он стал вице-чемпионом Европы 1972 года и бронзовым призером Олимпиады-1976.

Закончив игровую карьеру, Михаил Фоменко нашел свое призвание в роли талантливого тренера. Он навсегда останется в нашей памяти как тренер, который привел "Динамо" к первому чемпионству независимой Украины в сезоне 1992/1993 годов.

Также он стал одним из самых успешных тренеров сборной Украины по футболу, которую возглавлял с 2012 по 2016 год. Наибольшим успехом его работы с главной командой страны был выход на чемпионат Европы-2016.

От имени всех динамовцев и себя лично выражаю глубокие соболезнования семье Михаила Ивановича, всем его родным и близким. Пусть земля будет пухом, а память в сердцах тех, кто его знал, ценил и любил. Скорблю вместе со всеми, кому дорог этот прекрасный человек. Добрая память о Михаиле Фоменко навсегда останется с нами".

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Игорь Суркис Михаил Фоменко Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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