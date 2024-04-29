Польские фермеры разблокировали все пункты пропуска на границе с Украиной

Польские фермеры разблокировали контрольно-пропускной пункт "Рава-Русская" на границе с Украиной для проезда грузовиков.

"Выражаем благодарность польскому Министерству за конструктивную работу по разблокированию границы. А также отраслевым ассоциациям обеих стран. Переговоры, которые продолжались, были нелегкими, но главное, что мы имеем результат", - сообщил министр агрополитики Николай Сольский в Telegram.

Впрочем запрет на въезд транспорта, который перемещает зерновые культуры, будет сохраняться и в дальнейшем.