  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Польские фермеры разблокировали все пункты пропуска на границе с Украиной
В тренде

Польские фермеры разблокировали все пункты пропуска на границе с Украиной

Общие новости

Правда, есть один нюанс

Польские фермеры разблокировали все пункты пропуска на границе с Украиной

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Польские фермеры разблокировали контрольно-пропускной пункт "Рава-Русская" на границе с Украиной для проезда грузовиков.

"Выражаем благодарность польскому Министерству за конструктивную работу по разблокированию границы. А также отраслевым ассоциациям обеих стран. Переговоры, которые продолжались, были нелегкими, но главное, что мы имеем результат", - сообщил министр агрополитики Николай Сольский в Telegram.

Впрочем запрет на въезд транспорта, который перемещает зерновые культуры, будет сохраняться и в дальнейшем.

"В то же время, по имеющейся информации, на въезд в Польшу не будут пропускать грузовики, которые перемещают зерновые культуры. Данный вид груза может следовать по территории Польши исключительно в режиме транзита", - сказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По теме
yellow-arrow
Столтенберг пригласил Зеленского на саммит НАТО, но выразил сомнения относительно приглашения на вступление в Альянс
yellow-arrow
Генсек НАТО приехал в Украину с необъявленным визитом и встретился с Зеленским
yellow-arrow
Суркис: Фоменко был ключевым исполнителем легендарной команды Лобановского
Украина Польша война с россией ДПСУ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ДПСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости