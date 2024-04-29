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Генсек НАТО приехал в Украину с необъявленным визитом и встретился с Зеленским

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Глава Североатлантического Альянса неожиданно прибыл в столицу

Генсек НАТО приехал в Украину с необъявленным визитом и встретился с Зеленским

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 29 апреля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев с неанонсированным визитом и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает "Суспільне". Сейчас они выступают перед журналистами на Банковой.

Во время пресс-конференции Зеленский отметил, что это уже третий визит Столтенберга в Украину за время полномасштабной войны.

По словам президента, планируется обсуждение июльского саммита НАТО в Вашингтоне, подготовку к защите от ожидаемого российского наступления, а также обсуждение инициативы по созданию специального фонда финансовой поддержки украинской обороны объемом 100 миллиардов евро сроком на 5 лет.

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Источник:
Суспільне
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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alexrico11 (Кривий Ріг)
29.04.2024 в 15:28
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Комментарии 1
alexrico11 (Кривий Ріг)
29.04.2024 в 15:28
Висловити підтримку і занепокоєння.
Ответить
0
0

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