Генсек НАТО приехал в Украину с необъявленным визитом и встретился с Зеленским

Сегодня, 29 апреля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев с неанонсированным визитом и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.



Об этом сообщает "Суспільне". Сейчас они выступают перед журналистами на Банковой.

Во время пресс-конференции Зеленский отметил, что это уже третий визит Столтенберга в Украину за время полномасштабной войны.

По словам президента, планируется обсуждение июльского саммита НАТО в Вашингтоне, подготовку к защите от ожидаемого российского наступления, а также обсуждение инициативы по созданию специального фонда финансовой поддержки украинской обороны объемом 100 миллиардов евро сроком на 5 лет.