Генсек НАТО приехал в Украину с необъявленным визитом и встретился с Зеленским
Глава Североатлантического Альянса неожиданно прибыл в столицу
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 29 апреля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев с неанонсированным визитом и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает "Суспільне". Сейчас они выступают перед журналистами на Банковой.
Во время пресс-конференции Зеленский отметил, что это уже третий визит Столтенберга в Украину за время полномасштабной войны.
По словам президента, планируется обсуждение июльского саммита НАТО в Вашингтоне, подготовку к защите от ожидаемого российского наступления, а также обсуждение инициативы по созданию специального фонда финансовой поддержки украинской обороны объемом 100 миллиардов евро сроком на 5 лет.
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