Оба Шевченко официально подписали трудовые договора с УАФ

Президент УАФ Андрей Шевченко официально узаконил трудовые отношения с Ассоциацией. Эту должность он занял после выборов, которые он занял 25 января 2024 года.

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Также трудовые отношения официально оформил и вице-президент федерации Александр Шевченко.

Отмечается, что до этого, оба работали в ассоциации на общественных началах.