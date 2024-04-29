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Оба Шевченко официально подписали трудовые договора с УАФ

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Ранее они работали на общественных началах

Оба Шевченко официально подписали трудовые договора с УАФ

uaf.ua

Новина українською

Президент УАФ Андрей Шевченко официально узаконил трудовые отношения с Ассоциацией. Эту должность он занял после выборов, которые он занял 25 января 2024 года.

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Также трудовые отношения официально оформил и вице-президент федерации Александр Шевченко.

Отмечается, что до этого, оба работали в ассоциации на общественных началах.

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Андрей Шевченко Александр Шевченко УАФ
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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