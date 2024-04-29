Оба Шевченко официально подписали трудовые договора с УАФ
Ранее они работали на общественных началах
uaf.ua
Президент УАФ Андрей Шевченко официально узаконил трудовые отношения с Ассоциацией. Эту должность он занял после выборов, которые он занял 25 января 2024 года.
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Также трудовые отношения официально оформил и вице-президент федерации Александр Шевченко.
Отмечается, что до этого, оба работали в ассоциации на общественных началах.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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