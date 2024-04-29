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Цыганык: Новое руководство УАФ не пускало Анатолия Демьяненко в Дом футбола

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Неприятная ситуация

Цыганык: Новое руководство УАФ не пускало Анатолия Демьяненко в Дом футбола

Новина українською

Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык рассказал о том, что легенду украинского футбола и вице-президента УАФ Анатолия Демьяненко сейчас не пускают в Дом футбола.

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"На днях услышал неприятную информацию от Анатолия Демьяненко. Он хотел приехать в УАФ, а внутрь здания его не пускают, парковаться не позволили возле Дома футбола.

Человек играл на трех чемпионатах мира, легендарный футболист для Украины, который один сделал для Украины больше, чем 95% людей вместе взятых, которые сейчас заседают в УАФ.

Как бы там не было, даже если он и занимал пост при прошлой власти – он легендарный футболист в первую очередь. Он должен кому-то звонить, чтобы его провели в УАФ? Так не должно быть…

Зато сейчас охранников по УАФ ходит, вооруженных, сейчас ходит столько, словно там террористический акт готовится. Недавно ходили. У нас что-то не то делается", - сказал Цыганык.

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Анатолий Демьяненко Игорь Цыганык УАФ
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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Петруха
29.04.2024 в 22:12
Вы же все хотели Шевченко, аж писялись, ну вот, получили!
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Комментарии 1
Петруха
29.04.2024 в 22:12
Вы же все хотели Шевченко, аж писялись, ну вот, получили!
Ответить
0
0

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