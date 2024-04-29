Цыганык: Новое руководство УАФ не пускало Анатолия Демьяненко в Дом футбола
Неприятная ситуация
Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык рассказал о том, что легенду украинского футбола и вице-президента УАФ Анатолия Демьяненко сейчас не пускают в Дом футбола.
"На днях услышал неприятную информацию от Анатолия Демьяненко. Он хотел приехать в УАФ, а внутрь здания его не пускают, парковаться не позволили возле Дома футбола.
Человек играл на трех чемпионатах мира, легендарный футболист для Украины, который один сделал для Украины больше, чем 95% людей вместе взятых, которые сейчас заседают в УАФ.
Как бы там не было, даже если он и занимал пост при прошлой власти – он легендарный футболист в первую очередь. Он должен кому-то звонить, чтобы его провели в УАФ? Так не должно быть…
Зато сейчас охранников по УАФ ходит, вооруженных, сейчас ходит столько, словно там террористический акт готовится. Недавно ходили. У нас что-то не то делается", - сказал Цыганык.
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