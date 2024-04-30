  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Силы Обороны обезвредили еще 1250 оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях врага
В тренде

Силы Обороны обезвредили еще 1250 оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях врага

Общие новости

Немного не хватило до вчерашней отметки

Силы Обороны обезвредили еще 1250 оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях врага

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери российской армии за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали еще 1250 противников. Также было уничтожено более 130 единиц боевой техники, в том числе 26 артиллерийских систем.

Общие боевые потери армии РФ с 24 февраля 2022 года:

  • личного состава - около 468 720 (+1250) человек,
  • танков - 7307 (+22) ед,
  • боевых бронированных машин - 14046 (+39) ед,
  • артиллерийских систем - 12011 (+26) ед,
  • РСЗО - 1053 (+2) ед,
  • средства ПВО - 779 (+1) ед,
  • самолетов - 348 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 9531 (+3),
  • крылатые ракеты - 2126 (+2),
  • корабли /катера - 26 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 16142 (+33) ед,
  • специальная техника - 1977 (+3).
По теме
yellow-arrow
Буряк: Фоменко был достоин звания капитана команды
yellow-arrow
В ООН подтвердили, что Россия била по Харькову ракетами из Северной Кореи
yellow-arrow
Цыганык: Новое руководство УАФ не пускало Анатолия Демьяненко в Дом футбола
война с россией генштаб
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости