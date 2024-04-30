Силы Обороны обезвредили еще 1250 оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях врага
Немного не хватило до вчерашней отметки
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери российской армии за минувшие сутки войны.
Силы обороны ликвидировали еще 1250 противников. Также было уничтожено более 130 единиц боевой техники, в том числе 26 артиллерийских систем.
Общие боевые потери армии РФ с 24 февраля 2022 года:
- личного состава - около 468 720 (+1250) человек,
- танков - 7307 (+22) ед,
- боевых бронированных машин - 14046 (+39) ед,
- артиллерийских систем - 12011 (+26) ед,
- РСЗО - 1053 (+2) ед,
- средства ПВО - 779 (+1) ед,
- самолетов - 348 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 9531 (+3),
- крылатые ракеты - 2126 (+2),
- корабли /катера - 26 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 16142 (+33) ед,
- специальная техника - 1977 (+3).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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