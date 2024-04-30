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В ООН подтвердили, что Россия била по Харькову ракетами из Северной Кореи

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В ООН подтвердили, что Россия била по Харькову ракетами из Северной Кореи

прокуратура

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Уполномоченные по отслеживанию за санкциями против Северной Кореи при ООН подтвердили, что Россия 2 января ударила по Харькову северокорейской баллистической ракетой Hwasong-11, что является прямым нарушением санкций Совета безопасности.

Об этом сообщает Reuters.

В 32-страничном отчете, представленном в одном из комитетов Совбеза, констатируется, что обломки принадлежат именно Hwasong-11 и свидетельствуют о нарушении эмбарго на поставки оружия, введенное в отношении Северной Кореи в 2006 году.

"Информация о траектории (ракеты - ред.), предоставленная украинскими властями, указывает на то, что она была запущена с территории российской федерации. Это место (запуска - ред.), если бы ракета находилась под контролем российских войск, вероятно, свидетельствовало бы о закупке ее гражданами РФ", - говорится в отчете.

В марте на заседании Совета безопасности ООН Россия ветировала продление полномочий наблюдателей ООН по санкциям, которые работали в течение последних 15 лет.

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Источник:
Reuters
Опубликовал: Александр Бураков
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