Россия атаковала Харьков авиабомбами: есть погибшие и раненые
Пострадало как минимум 8 человек
НВ
По меньшей мере один человек погиб и семеро получили ранения утром 30 апреля в результате попадания в Холодногорском районе Харькова.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. По его предварительным данным, россияне били по гражданским объектам.
Также взрывы прогремели в Киевском районе. Зафиксированы попадания в районе жилой застройки и возле парковой зоны.
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