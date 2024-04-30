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Россия атаковала Харьков авиабомбами: есть погибшие и раненые

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Пострадало как минимум 8 человек

Россия атаковала Харьков авиабомбами: есть погибшие и раненые

НВ

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По меньшей мере один человек погиб и семеро получили ранения утром 30 апреля в результате попадания в Холодногорском районе Харькова.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. По его предварительным данным, россияне били по гражданским объектам.

Также взрывы прогремели в Киевском районе. Зафиксированы попадания в районе жилой застройки и возле парковой зоны.

Как отметил Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, враг атаковал город управляемыми авиабомбами.

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Украина Россия Харьков война с россией
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Источник:
Игорь Терехов
Опубликовал: Александр Бураков
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