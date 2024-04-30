Россия атаковала Харьков авиабомбами: есть погибшие и раненые

По меньшей мере один человек погиб и семеро получили ранения утром 30 апреля в результате попадания в Холодногорском районе Харькова.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. По его предварительным данным, россияне били по гражданским объектам.

Также взрывы прогремели в Киевском районе. Зафиксированы попадания в районе жилой застройки и возле парковой зоны.