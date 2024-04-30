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Андрей и Александр Шевченко не будут получать зарплату в УАФ - Источник

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Оба руководителя УАФ подписали соглашения без зарплат

Андрей и Александр Шевченко не будут получать зарплату в УАФ - Источник

УАФ

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Президент УАФ Андрей Шевченко и вице-президент Александр Шевченко, как уже сообщалось ранее, подписали трудовые соглашения с этой организацией.

Как утверждает Sport.ua, оба функционера не собираются получать зарплату в УАФ.

Также, по информации источника, в утвержденном бюджете УАФ львиную долю будут составлять поступления из ФИФА и УЕФА, а Минмолодежьспорта обеспечил средствами на подготовку и участие олимпийской сборной Украины по футболу в Играх в Париже.

На днях УАФ осуществила ротацию своих представителей в комитетах УЕФА.

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Андрей Шевченко Александр Шевченко УАФ
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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