Андрей и Александр Шевченко не будут получать зарплату в УАФ - Источник

Президент УАФ Андрей Шевченко и вице-президент Александр Шевченко, как уже сообщалось ранее, подписали трудовые соглашения с этой организацией.

Как утверждает Sport.ua, оба функционера не собираются получать зарплату в УАФ.

Также, по информации источника, в утвержденном бюджете УАФ львиную долю будут составлять поступления из ФИФА и УЕФА, а Минмолодежьспорта обеспечил средствами на подготовку и участие олимпийской сборной Украины по футболу в Играх в Париже.

На днях УАФ осуществила ротацию своих представителей в комитетах УЕФА.