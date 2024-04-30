Зеленский: Украина сможет вступить в НАТО только после победы в войне

Украина станет членом НАТО после победы в войне с Россией.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время посещения вместе с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом Национального университета обороны.

"Мы будем в НАТО, только когда победим. Я не считаю, что во время войны нас примут в НАТО. Это для кого-то риск из членов НАТО, у кого-то есть просто скепсис из-за этого. И безусловно уровень Украины, которая проходит через полномасштабную войну, относительно совместимости, ее уровня военных никто не будет поднимать вопрос. Безусловно это высокого уровня специалисты в разных направлениях". "Вопрос о НАТО, это - как правильно сказал генеральный секретарь Столтенберг - вопрос большинства. А большинство - это вопрос политический. А чтобы политически Украину приняли в Альянс, для этого нужна победа".

Президент добавил, что, по его мнению, Россия приняла решение вторгнуться именно потому, что в свое время Украина не была членом Альянса. Тогда же некоторые страны-члены НАТО имели скепсис относительно интеграции Украины, а враг тем временем продолжал работать с сегодняшними партнерами Киева.