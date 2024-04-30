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Зеленский: Украина сможет вступить в НАТО только после победы в войне

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Другого пути нет, считает президент

Зеленский: Украина сможет вступить в НАТО только после победы в войне

Фото: скріншот з відеотрансляції

Новина українською

Украина станет членом НАТО после победы в войне с Россией.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время посещения вместе с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом Национального университета обороны.

"Мы будем в НАТО, только когда победим. Я не считаю, что во время войны нас примут в НАТО. Это для кого-то риск из членов НАТО, у кого-то есть просто скепсис из-за этого. И безусловно уровень Украины, которая проходит через полномасштабную войну, относительно совместимости, ее уровня военных никто не будет поднимать вопрос. Безусловно это высокого уровня специалисты в разных направлениях".

"Вопрос о НАТО, это - как правильно сказал генеральный секретарь Столтенберг - вопрос большинства. А большинство - это вопрос политический. А чтобы политически Украину приняли в Альянс, для этого нужна победа".

Президент добавил, что, по его мнению, Россия приняла решение вторгнуться именно потому, что в свое время Украина не была членом Альянса. Тогда же некоторые страны-члены НАТО имели скепсис относительно интеграции Украины, а враг тем временем продолжал работать с сегодняшними партнерами Киева.

"У них был диалог. Она (Россия, - ред.) делала все, чтобы Украину не взяли в НАТО, в ЕС, чтобы Украина просто не развивалась, чтобы она не была оторвана от влияния России. Поэтому, чтобы оторваться от этого влияния, надо защитить свою независимость с результатом - победа", - добавил он.

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Опубликовал: Александр Бураков
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