Зеленский: Украина сможет вступить в НАТО только после победы в войне
Другого пути нет, считает президент
Фото: скріншот з відеотрансляції
Украина станет членом НАТО после победы в войне с Россией.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время посещения вместе с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом Национального университета обороны.
"Мы будем в НАТО, только когда победим. Я не считаю, что во время войны нас примут в НАТО. Это для кого-то риск из членов НАТО, у кого-то есть просто скепсис из-за этого. И безусловно уровень Украины, которая проходит через полномасштабную войну, относительно совместимости, ее уровня военных никто не будет поднимать вопрос. Безусловно это высокого уровня специалисты в разных направлениях".
"Вопрос о НАТО, это - как правильно сказал генеральный секретарь Столтенберг - вопрос большинства. А большинство - это вопрос политический. А чтобы политически Украину приняли в Альянс, для этого нужна победа".
Президент добавил, что, по его мнению, Россия приняла решение вторгнуться именно потому, что в свое время Украина не была членом Альянса. Тогда же некоторые страны-члены НАТО имели скепсис относительно интеграции Украины, а враг тем временем продолжал работать с сегодняшними партнерами Киева.
"У них был диалог. Она (Россия, - ред.) делала все, чтобы Украину не взяли в НАТО, в ЕС, чтобы Украина просто не развивалась, чтобы она не была оторвана от влияния России. Поэтому, чтобы оторваться от этого влияния, надо защитить свою независимость с результатом - победа", - добавил он.
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