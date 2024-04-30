Желько Любенович: При тренерстве Фоменко в моей карьере был большой прогресс

Подопечными Михаила Фоменко почти за четыре десятилетия его тренерской карьеры было много сотен футболистов. Были среди них и десятки легионеров, один из которых – Желько Любенович играл у него в симферопольской "Таврии". Новость об уходе из жизни опытного тренера не оставила его равнодушным.

Возглавляющий ныне "Минай" сербский специалист в комментарии корреспонденту UA-Футбол вспомнил период работы с Фоменко.

- Мои соболезнования родным Михаила Ивановича. Это был единственный тренер в моей карьере, с которым расходились взгляды на футбол, но вместе с тем это был человек, которого я больше всего уважал. И очень ценил Михаил Ивановича за многие его качества. От него научился, что подбор крайне важен в футболе, за что я ему очень благодарен. Это помогает мне в нынешней работе. При Фоменко за два года в моей карьере был очень большой прогресс. Считаю, что в нем наибольшая заслуга того, что я сделал такую карьере в Украине. Именно после совместной работы с этим тренером у меня всё было намного легче. Помнится, каждый раз, когда он появлялся на тренировке, была такая тишина, будто пришел президент. Это говорит о том, насколько он был великий человек. Вечная память Михаилу Ивановичу. Никогда вас не забуду и ещё раз спасибо вам за всё...