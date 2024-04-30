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Демьяненко: Позвонил Андрей Шевченко, уладили недоразумение

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Никаких проблем нет

Демьяненко: Позвонил Андрей Шевченко, уладили недоразумение

Фото: УАФ

Новина українською

Днем ранее украинский журналист Игорь Цыганык сообщил, что бывшего вице-президента УАФ Анатолий Демьяненко не пустили в Дом футбола. Анатолий Васильевич рассказал детали ситуации.

- Действительно, недавно возникла неприятная ситуация, когда подъехал к Дому футбола и стал парковаться на привычное место, ко мне подошел охранник и сообщил, что здесь ставить машину запрещено. Не стал спорить, развернулся и нашел место поблизости, где и оставил машину.

А потом позвонил президент УАФ Андрей Шевченко, извинился и объяснил, что случилось недоразумение. Вопрос быстро уладили.

- Это был охранник, который работал в УАФ еще при вашем руководстве, или уже новый человек?

Нет, кто-то новенький, кого раньше не видел. Возможно, меня не узнали, подумали, что не по работе здесь.

- То есть в этой скандальной истории можно ставить точку?

- Это было недоразумение, которое мы с Андреем Николаевичем быстро уладили. Никаких проблем.

- Чем вы сейчас занимаетесь?

- Как говорят, в творческом отпуске, но готов к любым новым вызовам в работе, - сказал Демьяненко.

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Источник:
Footboom
Опубликовал: Алина Ерофеева
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