Демьяненко: Позвонил Андрей Шевченко, уладили недоразумение

Днем ранее украинский журналист Игорь Цыганык сообщил, что бывшего вице-президента УАФ Анатолий Демьяненко не пустили в Дом футбола. Анатолий Васильевич рассказал детали ситуации.

- Действительно, недавно возникла неприятная ситуация, когда подъехал к Дому футбола и стал парковаться на привычное место, ко мне подошел охранник и сообщил, что здесь ставить машину запрещено. Не стал спорить, развернулся и нашел место поблизости, где и оставил машину.

А потом позвонил президент УАФ Андрей Шевченко, извинился и объяснил, что случилось недоразумение. Вопрос быстро уладили.

- Это был охранник, который работал в УАФ еще при вашем руководстве, или уже новый человек?

Нет, кто-то новенький, кого раньше не видел. Возможно, меня не узнали, подумали, что не по работе здесь.

- То есть в этой скандальной истории можно ставить точку?

- Это было недоразумение, которое мы с Андреем Николаевичем быстро уладили. Никаких проблем.

- Чем вы сейчас занимаетесь?

- Как говорят, в творческом отпуске, но готов к любым новым вызовам в работе, - сказал Демьяненко.