Демьяненко: Позвонил Андрей Шевченко, уладили недоразумение
Никаких проблем нет
Фото: УАФ
Днем ранее украинский журналист Игорь Цыганык сообщил, что бывшего вице-президента УАФ Анатолий Демьяненко не пустили в Дом футбола. Анатолий Васильевич рассказал детали ситуации.
- Действительно, недавно возникла неприятная ситуация, когда подъехал к Дому футбола и стал парковаться на привычное место, ко мне подошел охранник и сообщил, что здесь ставить машину запрещено. Не стал спорить, развернулся и нашел место поблизости, где и оставил машину.
А потом позвонил президент УАФ Андрей Шевченко, извинился и объяснил, что случилось недоразумение. Вопрос быстро уладили.
- Это был охранник, который работал в УАФ еще при вашем руководстве, или уже новый человек?
Нет, кто-то новенький, кого раньше не видел. Возможно, меня не узнали, подумали, что не по работе здесь.
- То есть в этой скандальной истории можно ставить точку?
- Это было недоразумение, которое мы с Андреем Николаевичем быстро уладили. Никаких проблем.
- Чем вы сейчас занимаетесь?
- Как говорят, в творческом отпуске, но готов к любым новым вызовам в работе, - сказал Демьяненко.
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