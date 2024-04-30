В правительстве дали разъяснения относительно принудительного возвращения украинцев из стран ЕС

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подчеркнула, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за рубежа.

Об этом она сообщила в интервью DW.

"Украина приняла закон о мобилизации и мы должны понимать, в каком объеме мы можем заменять ребят на фронте. Речь идет о потенциале мобилизации - учет и информацию. И это первоочередная цель нашего решения", - объясняет вице-премьер.

Также Стефанишина сообщила, что в мае Украину посетит еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Илви Йоханссон. В ходе визита планируется обсуждение с украинскими властями вопроса дальнейшего юридического статуса украинцев за рубежом, ведь действующий механизм временной защиты в ЕС будет действовать до марта 2025 года.

"Поэтому ограничений и принудительного возвращения граждан Украины любого пола или возраста в страну, которая воюет, не будет. Но в вопросах войны нет приятных решений и давайте не забывать, что война продолжается и мы должны ее выиграть", - подчеркнула вице-премьер.

Напомним, 23 апреля Кабинет министров временно запретил пересылку паспорта гражданина Украины и загранпаспорта для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет во время их пребывания за границей.