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Известны 6 финалистов ветеранского чемпионата Украины 55+

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Ветераны также продолжают проводить свои чемпионаты

Известны 6 финалистов ветеранского чемпионата Украины 55+

avfu.org.ua

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Новый футбольный год в ветеранском футболе Украины начался в апреле, когда стартовал первый из пяти запланированных Ассоциацией ветеранов футбола Украины турниров – чемпионат Украины среди ветеранов 55 лет и старше.

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В этом году, не смотря на войну, оккупацию части регионов и невозможность проведения игр в значительном количестве областей, чемпионат среди 55-летних вызвал высокий интерес. Для участия заявилась 21 команда, это самый высокий показатель за все время проведения соревнований!

Согласно формату, все участники разбиты на шесть групп по географическому принципу. По итогам матчей в группах и определились участники финального турнира.

Чемпионат Украины 55+. Победители группового турнира:

  • "Кудровка-Veterans" (Ирпень, Киевская обл.)
  • "Пирятин-Полтавщина"
  • "Агробизнес" (Волочиск, Хмельницкая обл.)
  • "Абориген" (Луцк)
  • "Карпаты им.В.Турянчика" (Мукачево)
  • "Ришелье" (Одесса)

Финальный турнир чемпионата Украины 55+ состоится 25-26 мая 2024 года в Вишневом на Городском стадионе.

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Источник:
Асоціація ветеранів футболу України
Опубликовал: Михаил Черныш
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