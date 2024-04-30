Латвия передаст Украине новый пакет военной помощи с ПВО и дронами

Правительство Латвии согласовало передачу украинским защитникам нового пакета военной помощи. Он будет включать дроны и противовоздушную оборону.

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Об этом сообщает премьер-министра Латвии Эвику Силиню в Twitter.

"Правительство только что одобрило передачу украинским вооруженным силам зенитных орудий NBS, тактических беспилотных систем наблюдения и других необходимых материалов. Это поможет улучшить как противовоздушную оборону Украины, так и ее разведывательные возможности", - написала глава латвийского правительства.

Она подчеркнула, что Россия сейчас является самой большой угрозой для безопасности во всем мире. Поэтому Латвия ежегодно выделяет на военную помощь Украине 0,25% своего ВВП.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину как на двусторонней основе, так и вместе с нашими союзниками", - добавила Силиня.

Отметим, что премьер не уточнила, какие именно зенитные орудия получит Украина, но, скорее всего, речь идет о NBS MANTIS.

Это стационарный зенитный комплекс ближнего радиуса действия, который предназначен для защиты от ракетных, минометных и артиллерийских ударов. Также зенитка способна уничтожать вражеские беспилотники.

Такой зенитный комплекс разработал немецкий оборонный концерн Rheinmetall. Планировалось, что он будет защищать военные базы.

Максимальная дальность стрельбы зенитки - 5 километров.