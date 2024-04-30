В УАФ сменился финансовый директор
Евгений Сагайдак ушла, новым директором стала Наталья Осколок
uaf.ua
Евгения Сагайдак, которая выполняла функции финансового директора УАФ при Андрее Павелко, сдала дела и покинула должность после окончания аудита.
Как сообщает ТаТоТаке, новым финансовым директором Ассоциации стала Наталья Осколок.
До этого, госпожа Осколок работала в сфере бизнеса, занимая должности в финансовых департаментах разных компаний.
Напомним, что не так давно в УАФ вспыхнул скандал, так как вице-президент УАФ Александр Шевченко угрожал и оскорблял Сагайдак из-за распределения средств за выход на Евро, а представитель Уполномоченного по равным правам и свободам подтвердил, что Андрею Шевченко направили письмо об инциденте между ними.
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