В УАФ сменился финансовый директор

Евгения Сагайдак, которая выполняла функции финансового директора УАФ при Андрее Павелко, сдала дела и покинула должность после окончания аудита.

Читайте также Сексизм и угрозы насилием. Омбудсмен обратился к Андрею Шевченко относительно скандала в УАФ

Как сообщает ТаТоТаке, новым финансовым директором Ассоциации стала Наталья Осколок.

До этого, госпожа Осколок работала в сфере бизнеса, занимая должности в финансовых департаментах разных компаний.

Напомним, что не так давно в УАФ вспыхнул скандал, так как вице-президент УАФ Александр Шевченко угрожал и оскорблял Сагайдак из-за распределения средств за выход на Евро, а представитель Уполномоченного по равным правам и свободам подтвердил, что Андрею Шевченко направили письмо об инциденте между ними.