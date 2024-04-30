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В УАФ сменился финансовый директор

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Евгений Сагайдак ушла, новым директором стала Наталья Осколок

В УАФ сменился финансовый директор

uaf.ua

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Евгения Сагайдак, которая выполняла функции финансового директора УАФ при Андрее Павелко, сдала дела и покинула должность после окончания аудита.

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Как сообщает ТаТоТаке, новым финансовым директором Ассоциации стала Наталья Осколок.

До этого, госпожа Осколок работала в сфере бизнеса, занимая должности в финансовых департаментах разных компаний.

Напомним, что не так давно в УАФ вспыхнул скандал, так как вице-президент УАФ Александр Шевченко угрожал и оскорблял Сагайдак из-за распределения средств за выход на Евро, а представитель Уполномоченного по равным правам и свободам подтвердил, что Андрею Шевченко направили письмо об инциденте между ними.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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