Гражданин Литвы Рябовс возглавил УАФ Маркетинг

У эксклюзивного коммерческого партнера Украинской ассоциации футбола "УАФ Маркетинг" сменилось руководство.

Как сообщает Игорь Бурбас, Роман Волынец, который возглавлял организацию, сегодня отработал свой последний рабочий день.

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С завтрашнего дня должность гендиректора "УАФ Маркетинг" займет Артемийс Рябовс. Это гражданин Латвии, который в последние годы проживал в Лондоне. Там он работал в структуре "Арсенала", а до этого строил карьеру в "Ман Сити".

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Нынешнему руководителю УАФ Андрею Шевченко Рябовс знаком по работе в его фонде и фонде Александра Зинченко.

В обновленном УАФ Рябовс станет первым иностранцем на руководящей должности. Недавно он вошел в комитет по развитию футбола как заместитель председателя.