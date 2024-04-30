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Чемпионка Украины и дочь депутата Слуги народа - днепрянам: Я полечу в Дубай, а вы будете сидеть в войне и прятаться в подвалы

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Есть у нас и такие чемпионы Украины

Чемпионка Украины и дочь депутата Слуги народа - днепрянам: Я полечу в Дубай, а вы будете сидеть в войне и прятаться в подвалы

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионка Украины по академической гребле и дочь депутата "Слуги народа" Днепропетровского областного совета Алсу Алейникова попала в грандиозный скандал.

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Алейникова записала видео, в котором пренебрежительно отозвалась о жителях Днепра, заявив, что к ним "еще прилетят ракеты от России", а она тем временем "улетит в Дубай".

Соответствующее видео она обнародовала на своей странице в Instagram. Сейчас видео и свою страницу Алейникова удалила.

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Отметим, что она - чемпионка Украины по академической гребле, модель, член сборной Украины по гребному спорту.

"Я послезавтра полечу в Дубай. Там буду попивать кокос, ходить по магазинам и чудно себя чувствовать. А вы будете сидеть в войне дальше и прятаться в подвалах и сосать лапу. Вы не можете сделать сами них#я. Вы не можете повлиять ни на что. Вы пустое место и ничего не решаете.

А я, если захочу - полечу в Дубай, я куплю себе еще одно Lamborghini или Jaguar...Поэтому сидите молча. Вам от России еще так прилетит, вы очухаетесь, будете здесь своим рылом г***о убирать", - сказала она в видео.

Алсу Алейникова является дочерью вице-чемпионки Олимпиады-96 и депутата от фракции "Слуга народа" в Днепропетровском областном совете Дины Мифтахутдиновой.

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Комментарии
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att119 (Луцьк)
30.04.2024 в 22:50
Ненача фейк від орків, щоб пропало бажання боротись. Але хто зна...
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Комментарии 2
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att119 (Луцьк)
30.04.2024 в 22:50
Ненача фейк від орків, щоб пропало бажання боротись. Але хто зна...
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0
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
01.05.2024 в 00:24
Або просто дура.
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