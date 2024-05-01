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Еще более 1100 оккупантов за сутки. Генштаб обновил данные о потерях росармии в войне

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Также уничтожено 13 артсистем и 21 ББМ

Еще более 1100 оккупантов за сутки. Генштаб обновил данные о потерях росармии в войне

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 1120 российских военных. Кроме этого, было выведено из строя более 80 единиц боевой техники врага.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери армии РФ с 24.02.22 до 01.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 469 840 (+1120) человек ликвидировано;
  • танков - 7312 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин - 14 067 (+21) ед;
  • артиллерийских систем - 12 024 (+13) ед;
  • РСЗО - 1053 ед;
  • средства ПВО - 780 (+1) ед;
  • самолетов - 348 ед;
  • вертолетов - 325 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9538 (+7) ед;
  • крылатые ракеты - 2126 ед;
  • корабли/катера - 26 ед;
  • подводные лодки - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 16 175 (+33) ед;
  • специальная техника - 1980 (+3) ед.
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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