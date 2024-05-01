Россия ударила ночью по Одессе баллистическими ракетами, есть погибшие и раненые
Видео последствий
фото з відкритих джерел
В результате ракетной атаки на Одессу ночью 30 апреля погибли три человека, еще трое получили ранения.
Об этом 1 мая
По его данным, по городу российская армия ударила баллистическими ракетами. Есть повреждения гражданской инфраструктуры.
"В результате ночной атаки врага пострадали жилые дома. Выбиты окна и двери", - написал одесский городской голова Геннадий Труханов.
Также появилось видео последствий вражеского обстрела гражданской инфраструктуры.
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Источник:Мер Одеси
Опубликовал: Александр Бураков
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