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Россия ударила ночью по Одессе баллистическими ракетами, есть погибшие и раненые

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Видео последствий

Россия ударила ночью по Одессе баллистическими ракетами, есть погибшие и раненые

фото з відкритих джерел

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В результате ракетной атаки на Одессу ночью 30 апреля погибли три человека, еще трое получили ранения.

Об этом 1 мая сообщил глава ОГА Олег Кипер.

По его данным, по городу российская армия ударила баллистическими ракетами. Есть повреждения гражданской инфраструктуры.

"В результате ночной атаки врага пострадали жилые дома. Выбиты окна и двери", - написал одесский городской голова Геннадий Труханов.

Также появилось видео последствий вражеского обстрела гражданской инфраструктуры.

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Одесса война с россией ракетная атака
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Источник:
Мер Одеси
Опубликовал: Александр Бураков
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