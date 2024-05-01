Беспилотники ночью атаковали Рязанский НПЗ в России
За атакой стоит ГУР
Zelenskiy Official
Ночью 1 мая БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод в российской Рязани. На предприятии зафиксирован пожар. Об этом сообщает Baza.
По словам очевидцев, атака на НПЗ произошла около трех часов. Сначала был слышен гул, а затем прогремели два взрыва. Сейчас на заводе работают оперативные службы.
Позже губернатор региона Павел Малков подтвердил факт атаки, однако количество БПЛА, которые долетели до Рязанского НПЗ, чиновник не озвучил. Как пишут в СМИ, за атакой на Рязанский нефтеперерабатывающий завод стоит Главное управление разведки.
Рязанский нефтеперерабатывающий завод принадлежит компании "Роснефть". Основная часть продукции идет на экспорт. Объемы переработки составляют около 17 млн тонн в год.
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