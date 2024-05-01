В Воздушных силах раскрыли, когда в Украину прибудут западные F-16

Первые истребители F-16 могут появиться в Украине после Пасхи. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире "Новости Live" и прокомментировал свое заявление "24 каналу".

На вопрос, есть ли какие-то "ориентиры" для граждан Украины, когда F-16 начнут "работать" на нашей территории, Евлаш ответил:

"Да, есть. После Пасхи. Конечно, мы не загадываем эти все сроки, уже несколько раз эта дата менялась. Поэтому, мы ждем. Наша задача - работать с тем, что нам предоставят, мы не несем ответственности за поставки непосредственно, это вопрос к высшему военно-политическому руководству. Когда первые истребители прибудут в Украину, мы обязательно об этом будем говорить. Воздушные силы, как и все украинцы, ждут получения этих многоцелевых истребителей, которые значительно поддержат и усилят наше воздушное пространство" - подчеркнул Евлаш.

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что первые F-16 начнут прибывать в Украину вместе с обученными пилотами уже в этом году.