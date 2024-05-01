В Воздушных силах раскрыли, когда в Украину прибудут западные F-16
В госведомстве уточнили сроки
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Первые истребители F-16 могут появиться в Украине после Пасхи. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире "Новости Live" и прокомментировал свое заявление "24 каналу".
На вопрос, есть ли какие-то "ориентиры" для граждан Украины, когда F-16 начнут "работать" на нашей территории, Евлаш ответил:
"Да, есть. После Пасхи. Конечно, мы не загадываем эти все сроки, уже несколько раз эта дата менялась. Поэтому, мы ждем. Наша задача - работать с тем, что нам предоставят, мы не несем ответственности за поставки непосредственно, это вопрос к высшему военно-политическому руководству. Когда первые истребители прибудут в Украину, мы обязательно об этом будем говорить.
Воздушные силы, как и все украинцы, ждут получения этих многоцелевых истребителей, которые значительно поддержат и усилят наше воздушное пространство" - подчеркнул Евлаш.
Накануне глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что первые F-16 начнут прибывать в Украину вместе с обученными пилотами уже в этом году.
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