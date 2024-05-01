Сотрудник ТЦК в Запорожье незаконно изъял авто на 11 млн грн

Автомобили, которые не подлежали мобилизации, сотрудник ТЦК изъял на предприятиях. Для этого пришел с "вооруженным сопровождением". Об этом сообщили в ГБР.

В Бюро сообщили, что завершили расследование по делу и направили обвинительный акт в суд.

Автомобили сотрудник ТЦК незаконно изъял в марте 2022 года. "Он с вооруженным сопровождением пришел на автомобильную стоянку, которая фактически находилась за пределами территориальной юрисдикции военкомата. Владельцев предприятий, которым принадлежат автомобили, в тот момент на площадке не было", - говорится в сообщении.

Чиновник не имел ни лимитов изъятия транспортных средств, ни соответствующих документов от местных властей.

"Фигуранту удалось с нарушениями изъять только те автомобили, ключи от которых были у присутствующего на стоянке водителя. Это - четыре грузовика и микроавтобус общей стоимостью почти 11 млн грн", - рассказали в ГБР.

Мужчину обвиняют в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Наказание по этой статье - до 12 лет лишения свободы.