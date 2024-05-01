  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Сотрудник ТЦК в Запорожье незаконно изъял авто на 11 млн грн
В тренде

Сотрудник ТЦК в Запорожье незаконно изъял авто на 11 млн грн

Общие новости
Обновлено

Теперь ему светит до 11 лет лишения свободы

Сотрудник ТЦК в Запорожье незаконно изъял авто на 11 млн грн

dbr.gov.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Автомобили, которые не подлежали мобилизации, сотрудник ТЦК изъял на предприятиях. Для этого пришел с "вооруженным сопровождением". Об этом сообщили в ГБР.

В Бюро сообщили, что завершили расследование по делу и направили обвинительный акт в суд.

Читайте такжеВ Воздушных силах раскрыли, когда в Украину прибудут западные F-16

Автомобили сотрудник ТЦК незаконно изъял в марте 2022 года. "Он с вооруженным сопровождением пришел на автомобильную стоянку, которая фактически находилась за пределами территориальной юрисдикции военкомата. Владельцев предприятий, которым принадлежат автомобили, в тот момент на площадке не было", - говорится в сообщении.

Чиновник не имел ни лимитов изъятия транспортных средств, ни соответствующих документов от местных властей.

"Фигуранту удалось с нарушениями изъять только те автомобили, ключи от которых были у присутствующего на стоянке водителя. Это - четыре грузовика и микроавтобус общей стоимостью почти 11 млн грн", - рассказали в ГБР.

Мужчину обвиняют в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Наказание по этой статье - до 12 лет лишения свободы.

По теме
yellow-arrow
В Воздушных силах раскрыли, когда в Украину прибудут западные F-16
yellow-arrow
Беспилотники ночью атаковали Рязанский НПЗ в России
yellow-arrow
Россия ударила ночью по Одессе баллистическими ракетами, есть погибшие и раненые
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
01.05.2024 в 17:39
какая тюрьма только на фронт
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
01.05.2024 в 17:39
какая тюрьма только на фронт
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости