Сотрудник ТЦК в Запорожье незаконно изъял авто на 11 млн грн
Теперь ему светит до 11 лет лишения свободы
dbr.gov.ua
Автомобили, которые не подлежали мобилизации, сотрудник ТЦК изъял на предприятиях. Для этого пришел с "вооруженным сопровождением". Об этом сообщили в ГБР.
В Бюро сообщили, что завершили расследование по делу и направили обвинительный акт в суд.
Автомобили сотрудник ТЦК незаконно изъял в марте 2022 года. "Он с вооруженным сопровождением пришел на автомобильную стоянку, которая фактически находилась за пределами территориальной юрисдикции военкомата. Владельцев предприятий, которым принадлежат автомобили, в тот момент на площадке не было", - говорится в сообщении.
Чиновник не имел ни лимитов изъятия транспортных средств, ни соответствующих документов от местных властей.
"Фигуранту удалось с нарушениями изъять только те автомобили, ключи от которых были у присутствующего на стоянке водителя. Это - четыре грузовика и микроавтобус общей стоимостью почти 11 млн грн", - рассказали в ГБР.
Мужчину обвиняют в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Наказание по этой статье - до 12 лет лишения свободы.
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