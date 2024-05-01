Медиакиллеры Павелко, деньги и вооруженная охрана. Александр Шевченко рассказал свою версию конфликта в УАФ с Евгенией Сагайдак

Вице-президент УАФ Александр Шевченко рассказал свою версию конфликта между ним и Евгенией Сагайдак, которая до недавнего времени заведовала финансами ассоциации.

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- Александр Яковлевич, давайте восстановим хронологию событий эпопеи с госпожой Сагайдак.

- Давайте. Готов откровенно и подробно рассказать, как возник этот конфликт. В тот день у нас с первым вице-президентом УАФ Павлом Бойчуком и генсеком Игорем Грищенко в кабинете последнего проходило совещание. Вскоре к нам присоединился президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко с вопросом о дополнительных расходах по выезду сборной Украины по футзалу на турнир в Литву, где есть возможность сыграть против мощных сборных Франции, Бразилии и хозяев. Это международные соревнования, которые являются важным подготовительным этапом к ЧМ в Узбекистане. Надо было найти 140 тысяч грн, чтобы обеспечить выезд сборной на этот турнир.

Это расходы на обслуживание команды, на что Игорь Валерьевич предложил привлечь к нашему разговору госпожу Сагайдак, на тот момент финансового директора УАФ. Госпожа Сагайдак сразу сказала, что денег на это в бюджете нет. Всего на футзал выделялось около 50 тысяч евро в год по программе "Хет-трик" от УЕФА. В связи с тем, что за поведение наших болельщиков во время полуфинала Евро-2022 против кацапов мы были оштрафованы на 20 тысяч евро, образовалась дыра в бюджете. Следует отметить, что до этого футзал в нашей стране со стороны УАФ либо финансировался по остаточному принципу, либо не финансировался вообще.

Были моменты, когда мне лично приходилось включаться в процесс, потому что сборная по футзалу фактически никому не была нужна. Так, после турнира из Испании они прилетали в Варшаву и дальше на них уже просто не обращали внимание. Поэтому я оплачивал автобус, также организовывал помощь со стороны футбольных клубов и тому подобное.

Я поинтересовался у господина Грищенко: "Мы имеем право привлечь другие средства из бюджета УАФ и направить на футзал"? "Может ли одна национальная сборная помочь другой"? Речь шла о 9,2 млн евро за выход национальной сборной по футболу на Евро-2024. Было предложено взять небольшую часть из этих средств, чтобы покрыть вышеуказанные расходы. На что Грищенко утвердительно ответил: "Да, можем". К тому времени эти средства еще даже не поступили на счета УАФ. Госпожа Сагайдак сразу начала возражать. Сказала, что она не будет этого делать. Я иронично, с улыбкой переспросил: "Я должен из собственного кармана достать 140 тысяч гривен"? Она ответила: "Вы бы деньги в кассу положили, а то вы долгое время обещаете". Я вообще не понял этого вопроса - о каких деньгах речь? Госпожа Сагайдак ответила: "Вы же сказали, что положите деньги в кассу". После чего она убежала из кабинета.

Я так и не понял, о каких деньгах она говорила? Конечно, это меня возмутило. Я потом заметил ее в кабинете госпожи Белбек и переспросил: "Какие деньги?" Она повторила: "Вы обещали деньги, так давайте деньги!" Я говорю: "Я никакие деньги не обещал, такого не было. О чем речь?" Она ответила: "Я вообще вам не подчиняюсь и разговаривать с вами не буду". Опять же, меня это очень возмутило и уже на повышенных тонах я объяснил, что никакие деньги не брал и возвращать не буду. Я после заседания комиссии, которая собралась после инцидента, извинился у нее за повышенный тон. Она при всех сказала, что требует извинений за грубую силу, которую я к ней якобы применил, чтобы это было записано под протокол.

- Вы для себя понимаете природу этого конфликта?

- Да, конечно. Мне все прекрасно понятно. Это не внутренний, а инспирированный, раскрученный извне конфликт. В частности, слова: "Под протокол признайте", чтобы я извинялся якобы за "грубую силу", дают основания говорить, что она это делала по чьему-то указанию или рекомендации. Когда эмоции улеглись, я понял, что это было сделано намеренно, чтобы, во-первых, спровоцировать меня, а во-вторых, очернить новую команду, которая зашла в УАФ.

Мы пришли сюда, чтобы принести изменения и реформы, которых уже давно заждался наш футбол, навести порядок не только в самом Доме футбола, но и в футболе в целом. Что для меня означает порядок в украинском футболе? Чтобы правила, прописанные в Регламентах и Уставах, начали работать одинаково по отношению ко всем, без возможности стороннего урегулирования в "кабинетах". Мы стремимся, чтобы такого в нашем футболе не было в принципе. Этот конфликт - абсолютно искусственный и создан исключительно для того, чтобы отвлечь нас от работы и дискредитировать новое руководство УАФ. А еще, по моему мнению, отвлечь всех от главного - масштабного аудита деятельности УАФ прошлого созыва.

Госпожа Сагайдак, которая была в предыдущей команде Ассоциации финансовым директором, имеет непосредственное отношение к проблемам, которые вышли наружу уже после предыдущих результатов аудита УАФ. Давайте не забывать, что Евгения Сагайдак в уголовных делах против экс-президента УАФ Андрея Павелко до сих пор находится под следствием и даже была под домашним арестом.

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- Какие внешние силы вы имеете в виду?

- Как Вы думаете, откуда на публике появляются внутренние документы? А появляются они от "ручных" журналистов и блогеров, приближенных к бывшему руководству УАФ.

В частности, два всем известные и ярко выраженные медиакиллеры работали на Павелко. У одного из них даже была должность в УАФ, а другой постоянно находился в орбите УАФ, имея тесные отношения с Андреем Васильевичем и выполняя различные поручения. Сомневаюсь, что бесплатно.

Мы можем даже вспомнить нашумевшую пресс-конференцию Павелко из подвала Дома футбола. То, как вели себя на ней эти два "кристально чистых и независимых журналиста", прекрасно иллюстрирует, что они максимально лояльны к экс-президенту Ассоциации и полностью заангажированы под него. Такие себе украинские футбольные киселев и соловьев.

Справедливости ради надо отметить, что не только один Павелко был вселенским злом для украинского футбола. Там были и другие люди, которые контролировали различные процессы и совершали различные действия. Очень надеюсь, что углубленный аудит деятельности деятелей прошлого состава УАФ даст футбольному сообществу исчерпывающие ответы на вопросы, кто и чем занимался в Доме футбола в предыдущие годы.

В то же время один из инфокиллеров вышеупомянутый конфликт подал как то, что я якобы хотел присвоить 9,2 миллиона евро и отдать их на футзал. Для меня это смешно! Искаженные факты, чушь и ничего больше.

- Почему госпожу Сагайдак не убрали сразу после Исполкома?

- Евгения Сагайдак осталась на некоторое время, чтобы можно было провести аудит за предыдущую деятельность, а также передать дела новому человеку. В футбольном хозяйстве сразу не разберешься, если ты пришел с госслужбы или из частного сектора, поэтому нужно объяснить, растолковать как работает этот механизм.

Время показало, что Евгению Сагайдак надо было уволить сразу. Когда начался процесс увольнения людей предыдущей команды, которые, по нашему мнению, причастны к сомнительным сделкам, госпожа Сагайдак приходила к действующему первому вице-президенту, оправдывала их и просила оставить на работе. В результате, недавно было принято решение назначить в УАФ нового финансового директора. Им стала Наталья Осколок, квалифицированная специалистка, которая будет работать в интересах украинского футбола, а не отдельных людей, как было до этого.

Этот конфликт не имеет под собой личной неприязни. Меня интересует развитие футбола, и чтобы деньги шли именно на футбол. Например, во время последней Ассамблеи регионов оказалось, что УЕФА стабильно выделяло средства на школу молодого арбитра. Вы будете удивлены, но с 2015 года на места не было переведено ни копейки - на регионы не выделялось ничего!

- Вот так-то...

- На Ассамблее господин Бессмертный, который возглавляет Кропивницкую ассоциацию (Кировоградская областная ассоциация футбола, - прим. "УФ"), поднял этот вопрос. Сергей Лисенчук, который отвечает за это направление сейчас, сказал, что с 2015 года не было выделено ни копейки. Игорь Ищенко, который курировал этот проект ранее, неоднократно обращался к госпоже Сагайдак, чтобы платили деньги, но средства так и не были выделены. В результате господин Ищенко принял для себя решение вообще уволиться из УАФ, потому что программа не имела средств и шансов для существования.

Еще раз подчеркиваю: этот конфликт не имеет личного подтекста. Меня интересует лишь то, чтобы украинский футбол развивался, а деньги из бюджета УАФ шли исключительно по целевому назначению: на нужды футбола.

- Госпожа Сагайдак во второй докладной утверждает, что вы давали ложные показания комиссии, которая проводила внутреннее расследование вашего инцидента. Речь шла о грубой силе...

- С этим я категорически согласиться не могу! Никакой "грубой силы" к госпоже Сагайдак я не применял. И вообще применять физическую силу при решении профессиональных вопросов, а особенно - в отношении женщины - недопустимо и неприемлемо. Это противоречит моим жизненным принципам и ценностям.

- Это можно понять, как нанесение вреда ментальному здоровью.

- Это уже манипулирование фактами. Госпожа Сагайдак прекрасно играет свою роль и продвигает выгодную ей и ее предыдущим работодателям версию событий.

- Еще цитата: рядом с ее кабинетом постоянно находятся вооруженные мужчины, которые, по ее предположению, являются охранниками Александра Шевченко...

- У меня была охрана еще до начала полномасштабного вторжения. Предпочитаю не говорить сейчас об этой теме, а больше об этом можно будет рассказать уже после нашей Победы над агрессором. Те, кто меня знают, понимают о чем идет речь. В то же время госпожа Сагайдак трактует это так, чтобы добавить ситуации драматизма и демонизировать мой образ.

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- Вы подстрекали ее или еще кого-то в УАФ писать докладные?

- Это чушь. Не имею никакого отношения к этому. Комиссия, которая занимается делом, будет опрашивать людей, которые объяснят поведение госпожи Сагайдак и ее деятельность в течение всего времени работы в УАФ.

- Почему первые лица УАФ сразу не прокоммуницировали это в публичной плоскости?

- Для нас это понятная история. Эта линия поведения выбрана сознательно. Создана комиссия, чтобы внутри решить этот вопрос, а после этого выходить в паблик. Комиссия приняла во внимание наши показания, а также провела совместную встречу со мной и госпожой Сагайдак. Я трижды извинился за избыточные эмоции, тогда как она в приказном, безапелляционном тоне продолжала настаивать на своей версии.

Не оправдываю свой тон, но должен объяснить и свое эмоциональное состояние - никому не приятно, когда публично говорят "Внесите в кассу деньги", тогда как за мной не просто нет никаких долгов, а я еще и собственные средства, когда нужно было, вкладывал в футбол.