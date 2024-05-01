Вице-президент УАФ: Уже есть договоренность с Adidas об экипировке
Александр Шевченко рассказал о сотрудничестве с новыми партнерами
ffl.org.ua
Вице-президент УАФ Александр Шевченко рассказал о сотрудничестве с новыми партнерами и подтвердил информацию о том, что экипировкой сборной Украины будет заниматься компания Adidas.
"Предстоит еще много невидимой работы, которая даст, надеюсь, положительный результат. Мы начали сотрудничать с новыми партнерами. Да, уже есть договоренность с Adidas об экипировке. Также появится автомобильный партнёр.
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Уже введено в УАФ много изменений в системе закупок материально-технических ценностей и услуг. Начаты прозрачные тендерные процедуры по этим вопросам. И это уже начинает положительно сказываться на финансовом состоянии организации. УАФ открыта к диалогу и готова выслушать и критику, и предложения", – рассказал Шевченко.
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