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Вице-президент УАФ: Уже есть договоренность с Adidas об экипировке

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Александр Шевченко рассказал о сотрудничестве с новыми партнерами

Вице-президент УАФ: Уже есть договоренность с Adidas об экипировке

ffl.org.ua

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Вице-президент УАФ Александр Шевченко рассказал о сотрудничестве с новыми партнерами и подтвердил информацию о том, что экипировкой сборной Украины будет заниматься компания Adidas.

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"Предстоит еще много невидимой работы, которая даст, надеюсь, положительный результат. Мы начали сотрудничать с новыми партнерами. Да, уже есть договоренность с Adidas об экипировке. Также появится автомобильный партнёр.

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Уже введено в УАФ много изменений в системе закупок материально-технических ценностей и услуг. Начаты прозрачные тендерные процедуры по этим вопросам. И это уже начинает положительно сказываться на финансовом состоянии организации. УАФ открыта к диалогу и готова выслушать и критику, и предложения", – рассказал Шевченко.

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Александр Шевченко УАФ Adidas
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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