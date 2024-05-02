Милевский: Я к Саше Алиеву хорошо отношусь, я его уважаю

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский рассказал, общается ли он со своим экс-одноклубником Александром Алиевым, с которым у них не так давно возник конфликт.

Читайте также Больше не кенты? Алиев поставил точку в конфликте с Милевским

– Общаетесь ли сейчас с Алиевым? Были ли какие-то попытки восстановить дружеские отношения?

– Много не буду говорить на эту тему. Это сугубо наша с ним история, хоть она и всплыла на поверхность. Но я к Саше хорошо отношусь, я его уважаю. И, я думаю, вопрос времени, когда мы снова возобновим общение.