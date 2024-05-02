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Милевский: Я к Саше Алиеву хорошо отношусь, я его уважаю

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Артем думает, что это вопрос времени, когда кенты снова возобновят общение

Милевский: Я к Саше Алиеву хорошо отношусь, я его уважаю

Фото: Instagram.com/aliev_sasha88

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Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский рассказал, общается ли он со своим экс-одноклубником Александром Алиевым, с которым у них не так давно возник конфликт.

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– Общаетесь ли сейчас с Алиевым? Были ли какие-то попытки восстановить дружеские отношения?

– Много не буду говорить на эту тему. Это сугубо наша с ним история, хоть она и всплыла на поверхность. Но я к Саше хорошо отношусь, я его уважаю. И, я думаю, вопрос времени, когда мы снова возобновим общение.

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Артем Милевский Александр Алиев
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Источник:
Ukrinform TV
Опубликовал: Михаил Черныш
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