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Россия нанесла удар по сортировочному депо Новой Почты в Одессе. На месте сильный пожар

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Известно о 13 раненых

Россия нанесла удар по сортировочному депо Новой Почты в Одессе. На месте сильный пожар

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Одессе в результате российского ракетного удара вечером 1 мая произошел сильный пожар, известно о более десяти пострадавших граждан.

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По словам руководителя ОВА Олега Кипера, российские оккупанты для обстрела Одессы применили баллистические ракеты.

"Враг атаковал Одессу баллистическими ракетами. Сейчас известно о как минимум 13 пострадавших. На месте попадания мощный пожар", - говорится в заявлении Кипера.

Чуть позже оператор почтовых перевозок "Новая Почта" подтвердила, что удар был нанесен по сортировочному депо компании.

"Ночь 1-го мая. Одесса. Сортировочное депо и отделение Новой почты. Только что в них попала ракета рашистов.

Среди наших сотрудников погибших и пострадавших нет.

Оценочная стоимость всех посылок, которые были уничтожены в результате удара - будет компенсирована клиентам в полном объеме. Завтра свяжемся со всеми получателями.

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Посылки которые были в пути - перенаправлены на 3 отделение Новой почты в Одессе.

Берегите себя, не игнорируйте тревоги. В таких случаях счет идет на секунды.

Будем держать в курсе", - говорится в заявлении "Новой Почты".

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