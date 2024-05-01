Россия нанесла удар по сортировочному депо Новой Почты в Одессе. На месте сильный пожар

В Одессе в результате российского ракетного удара вечером 1 мая произошел сильный пожар, известно о более десяти пострадавших граждан.

По словам руководителя ОВА Олега Кипера, российские оккупанты для обстрела Одессы применили баллистические ракеты.

"Враг атаковал Одессу баллистическими ракетами. Сейчас известно о как минимум 13 пострадавших. На месте попадания мощный пожар", - говорится в заявлении Кипера.

Чуть позже оператор почтовых перевозок "Новая Почта" подтвердила, что удар был нанесен по сортировочному депо компании.

"Ночь 1-го мая. Одесса. Сортировочное депо и отделение Новой почты. Только что в них попала ракета рашистов. Среди наших сотрудников погибших и пострадавших нет. Оценочная стоимость всех посылок, которые были уничтожены в результате удара - будет компенсирована клиентам в полном объеме. Завтра свяжемся со всеми получателями.

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