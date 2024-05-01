Россия нанесла удар по сортировочному депо Новой Почты в Одессе. На месте сильный пожар
Известно о 13 раненых
фото из свободных источников
В Одессе в результате российского ракетного удара вечером 1 мая произошел сильный пожар, известно о более десяти пострадавших граждан.
По словам руководителя ОВА Олега Кипера, российские оккупанты для обстрела Одессы применили баллистические ракеты.
"Враг атаковал Одессу баллистическими ракетами. Сейчас известно о как минимум 13 пострадавших. На месте попадания мощный пожар", - говорится в заявлении Кипера.
Чуть позже оператор почтовых перевозок "Новая Почта" подтвердила, что удар был нанесен по сортировочному депо компании.
"Ночь 1-го мая. Одесса. Сортировочное депо и отделение Новой почты. Только что в них попала ракета рашистов.
Среди наших сотрудников погибших и пострадавших нет.
Оценочная стоимость всех посылок, которые были уничтожены в результате удара - будет компенсирована клиентам в полном объеме. Завтра свяжемся со всеми получателями.
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Посылки которые были в пути - перенаправлены на 3 отделение Новой почты в Одессе.
Берегите себя, не игнорируйте тревоги. В таких случаях счет идет на секунды.
Будем держать в курсе", - говорится в заявлении "Новой Почты".
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