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Российская армия за сутки потеряла более тысячи солдат - Генштаб ВСУ

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Российская армия за сутки потеряла более тысячи солдат - Генштаб ВСУ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери врага.

За минувшие сутки войны Силы обороны ликвидировали 1320 человек личного состава. Также были уничтожены ещё 20 танков и 20 артиллерийских систем.

Общие боевые потери армии РФ с 24.02.22 по 02.05.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 470 870 (+1030) чел;
  • танков - 7332 (+20) единицы;
  • боевых бронированных машин - 14096 (+29) единиц;
  • артиллерийских систем - 12044 (+20) единицы;
  • РСЗО - 1053 (+0) единицы;
  • средства ПВО - 784 (+4) единицы;
  • самолетов - 348 (+0) единиц;
  • вертолетов - 325 (+0) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9561 (+23);
  • крылатые ракеты - 2126 (+0);
  • корабли /катера - 26 (+0) единиц;
  • подводные лодки - 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 16224 (+49) единицы;
  • специальная техника - 1988 (+8).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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