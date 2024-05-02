Украина готовит еще семь соглашений по безопасности, в частности с США, - Зеленский
Работа ведётся по многим направлениям
Офіс президента України
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас Украина работает над заключением еще 7 новых двусторонних соглашений по безопасности с другими государствами.
Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении в среду, 1 мая.
"Мы готовим еще семь новых документов по безопасности для нашего государства - двусторонних соглашений по безопасности, в частности с Соединенными Штатами: оружие, финансы, политическое взаимодействие.
Наполняем драфты соглашений более сильными возможностями для Украины и для нашей общей с партнерами безопасности. Понятно, что особый приоритет - всему, что даст больше защиты от российского террора", - отметил глава государства.
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