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Украина готовит еще семь соглашений по безопасности, в частности с США, - Зеленский

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Украина готовит еще семь соглашений по безопасности, в частности с США, - Зеленский

Офіс президента України

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас Украина работает над заключением еще 7 новых двусторонних соглашений по безопасности с другими государствами.

Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении в среду, 1 мая.

"Мы готовим еще семь новых документов по безопасности для нашего государства - двусторонних соглашений по безопасности, в частности с Соединенными Штатами: оружие, финансы, политическое взаимодействие.

Наполняем драфты соглашений более сильными возможностями для Украины и для нашей общей с партнерами безопасности. Понятно, что особый приоритет - всему, что даст больше защиты от российского террора", - отметил глава государства.

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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
02.05.2024 в 10:03
Тссс...тихо в студии Зеля изобретает велосипед с квадратными колесами... Если великие страны по Будапешту не кинулись - представляете , как республика Папуа Новая Гвинея нс сильно рванется защищать....
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Комментарии 1
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
02.05.2024 в 10:03
Тссс...тихо в студии Зеля изобретает велосипед с квадратными колесами... Если великие страны по Будапешту не кинулись - представляете , как республика Папуа Новая Гвинея нс сильно рванется защищать....
Ответить
0
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