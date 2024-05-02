Украина готовит еще семь соглашений по безопасности, в частности с США, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас Украина работает над заключением еще 7 новых двусторонних соглашений по безопасности с другими государствами.

Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении в среду, 1 мая.

"Мы готовим еще семь новых документов по безопасности для нашего государства - двусторонних соглашений по безопасности, в частности с Соединенными Штатами: оружие, финансы, политическое взаимодействие. Наполняем драфты соглашений более сильными возможностями для Украины и для нашей общей с партнерами безопасности. Понятно, что особый приоритет - всему, что даст больше защиты от российского террора", - отметил глава государства.