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В России заявили об атаке дронов в пяти областях. Повреждены энергообъекты, есть перебои со светом

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Также о взрывах сообщил глава ещё одного региона

В России заявили об атаке дронов в пяти областях. Повреждены энергообъекты, есть перебои со светом

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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В ночь на четверг, 2 мая, пять областей России были атакованы беспилотниками.

Как объявлено в отчете Минобороны РФ в Telegram, во время боевой работы по "отражению атаки дронов" были ликвидированы:

  • 5 БПЛА - в Брянской области,
  • 3 - в Краснодарской области,
  • 2 - в Ростовской области,
  • 1 - в Белгородской области,
  • 1 - в Курской области.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в результате атаки БПЛА 1 мая в поселке Поныри повреждены линии электропередачи, из-за чего в населенном пункте пропал свет. Там пытаются восстановить электроснабжение.

Также глава Орловской области (в списке Минобороны не указаны) заявил, что "во время обезвреживания" дронов на территории Глазуновского и Свердловского районов были повреждены энергообъекты, и произошло нарушение электроснабжения ряда домовладений.

Кроме того, в сети сообщали о взрывах в Краснодарском крае в районе поселка Афипский, где расположен нефтеперерабатывающий завод.

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Источник:
ASTRA
Опубликовал: Александр Бураков
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