В России заявили об атаке дронов в пяти областях. Повреждены энергообъекты, есть перебои со светом
Также о взрывах сообщил глава ещё одного региона
Ілюстративне фото з відкритих джерел
В ночь на четверг, 2 мая, пять областей России были атакованы беспилотниками.
Как объявлено в отчете Минобороны РФ в Telegram, во время боевой работы по "отражению атаки дронов" были ликвидированы:
- 5 БПЛА - в Брянской области,
- 3 - в Краснодарской области,
- 2 - в Ростовской области,
- 1 - в Белгородской области,
- 1 - в Курской области.
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в результате атаки БПЛА 1 мая в поселке Поныри повреждены линии электропередачи, из-за чего в населенном пункте пропал свет. Там пытаются восстановить электроснабжение.
Также глава Орловской области (в списке Минобороны не указаны) заявил, что "во время обезвреживания" дронов на территории Глазуновского и Свердловского районов были повреждены энергообъекты, и произошло нарушение электроснабжения ряда домовладений.
Кроме того, в сети сообщали о взрывах в Краснодарском крае в районе поселка Афипский, где расположен нефтеперерабатывающий завод.
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