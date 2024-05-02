В России заявили об атаке дронов в пяти областях. Повреждены энергообъекты, есть перебои со светом

В ночь на четверг, 2 мая, пять областей России были атакованы беспилотниками.

Как объявлено в отчете Минобороны РФ в Telegram, во время боевой работы по "отражению атаки дронов" были ликвидированы:

5 БПЛА - в Брянской области,

3 - в Краснодарской области,

2 - в Ростовской области,

1 - в Белгородской области,

1 - в Курской области.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в результате атаки БПЛА 1 мая в поселке Поныри повреждены линии электропередачи, из-за чего в населенном пункте пропал свет. Там пытаются восстановить электроснабжение.



Также глава Орловской области (в списке Минобороны не указаны) заявил, что "во время обезвреживания" дронов на территории Глазуновского и Свердловского районов были повреждены энергообъекты, и произошло нарушение электроснабжения ряда домовладений.

Кроме того, в сети сообщали о взрывах в Краснодарском крае в районе поселка Афипский, где расположен нефтеперерабатывающий завод.