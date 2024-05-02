Зеленский: Саммит мира для Украины станет платформой для обсуждения путей достижения мира
Чем больше будет участников, тем лучше
Zelenskiy Official
15-16 июня в Бюргенштоке (Швейцария) состоится первый Саммит мира для Украины.
Президент Владимир Зеленский считает, что саммит станет платформой для того, чтобы в дальнейшем начать мирный процесс.
"Саммит станет платформой для обсуждения путей достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. Все государства, приглашенные на саммит, продемонстрировали свою приверженность этим принципам.
Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь он имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о настоящем уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - подчеркнул президент в заметке в Telegram.
В Офисе президента отметили, что в саммите примут участие лидеры стран и главы правительств со всех континентов.
"Основы работы этого мероприятия были выработаны и согласованы во время ряда международных встреч советников по национальной безопасности, инициированных Офисом президента для разработки украинской формулы мира", - добавили в ОП.
На саммит должны пригласить представителей более чем 100 стран мира. В нем примут участие лидеры стран и главы правительств со всех континентов.
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