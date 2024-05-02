Зеленский: Саммит мира для Украины станет платформой для обсуждения путей достижения мира

15-16 июня в Бюргенштоке (Швейцария) состоится первый Саммит мира для Украины.

Президент Владимир Зеленский считает, что саммит станет платформой для того, чтобы в дальнейшем начать мирный процесс.

"Саммит станет платформой для обсуждения путей достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. Все государства, приглашенные на саммит, продемонстрировали свою приверженность этим принципам. Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь он имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о настоящем уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - подчеркнул президент в заметке в Telegram.

В Офисе президента отметили, что в саммите примут участие лидеры стран и главы правительств со всех континентов.

"Основы работы этого мероприятия были выработаны и согласованы во время ряда международных встреч советников по национальной безопасности, инициированных Офисом президента для разработки украинской формулы мира", - добавили в ОП.

На саммит должны пригласить представителей более чем 100 стран мира. В нем примут участие лидеры стран и главы правительств со всех континентов.