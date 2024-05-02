Врагу удалось закрепиться в Очеретино в Донецкой области, ВСУ ввели резервы
Пока ситуация контролированная
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Российским оккупантам удалось прорваться и закрепиться в населенном пункте Очеретино Покровского района. ВСУ принимает все меры, чтобы выбить врага.
Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" подполковник Назар Волошин в комментарии Интерфакс-Украина.
"Ситуация такова, что сейчас врагу удалось прорваться и закрепиться в этом населенном пункте. Одна часть, которая находится под контролем врага, находится под нашим огневым контролем. Принимаются меры, чтобы его выбить оттуда. Там идут тяжелые бои, ВСУ контролируют эту ситуацию. Были введены дополнительные силы и средства из резерва", - сказал он.
По данным Волошина, самая сложная ситуация сейчас на Покровском и Кураховском направлениях. На этих участках фронта враг привлек до 4 вооруженных бригад и планирует развить наступление дальше.
"На этих направлениях противник достиг определенных тактических успехов, но оперативного преимущества получить он не смог. Для усиления обороны на этих направлениях, замены подразделений, которые понесли потери, с нашей стороны осуществляется перемещение бригад, которые восстановили свою боеспособность", - добавил представитель ОСГВ "Хортица".
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