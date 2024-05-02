Макрон не исключает отправки войск, если РФ прорвет линию фронта и будет запрос Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что не изменил свое мнение о введении западных войск в Украину, и считает такой подход правильным. По его словам, в случае прорыва линии фронта РФ и запроса Украины стоит об этом задуматься.

Об этом сообщил Макрон в интервью The Economist.

На вопрос интервьюера о том, держится ли президент Франции дальше своих слов о возможности ввода войск союзников в Украину, Макрон ответил утвердительно.

"Как я и сказал, я ничего не исключаю, потому что мы имеем дело с тем, кто ничего не исключает. Мы, несомненно, проявили чрезмерную нерешительность, очерчивая границы нашей реакции тому, у кого уже нет "красных линий" и кто является агрессором", - сказал Макрон.

Он настаивает, что непредоставление противнику полного понимания, каких действий можно ожидать или точно не стоит ожидать, также является инструментом сдерживания.

"В противном случае мы ослабляем сами себя, а это и есть "рамка", в которой мы действовали до сих пор. И на самом деле многие страны в последующие недели сказали, что поняли наш подход, согласились с нашей позицией и что она правильная", - добавил президент Франции.

Макрон отметил, что Франция в недавней истории имела опыт военных интервенций, в частности в Африке для противодействия терроризму - на запрос соответствующих суверенных государств.

"Если бы русские прорвали фронт и если бы была просьба Украины - а сейчас это не так - мы бы легитимно задали себе такой вопрос. Поэтому я думаю, что исключать такой сценарий - это бы означало, что мы не выучили уроки последних двух лет", - сказал Макрон.

Он добавил, что агрессивная реакция из Москвы на его первые заявления доказала, что они имели желаемый эффект и донесли месседж "не думайте, что мы остановимся здесь, если вы не остановитесь".

"У меня четкая стратегическая цель: Россия не может победить в Украине. Если Россия победит в Украине, в Европе уже не будет безопасности. Кто может думать, что Россия на том остановится? Какой будет безопасность для соседних стран – Молдовы, Румынии, Польши, Литвы, других?

И кроме того, какое будет доверие к европейцам, которые потратили миллиарды, сказали, что на кону выживание континента, и потом не нашли способов остановить Россию? Так что да, мы не должны ничего исключать. Ведь наша цель – чтобы Россия никогда не могла победить в Украине", - сказал президент Франции.