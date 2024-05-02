На границе Часова Яра уже фактически идут бои. В городе остается почти 700 человек
Информация от начальника городской военной администрации Сергея Чауса
Боевые действия дошли до черты города Часов Яр Донецкой области. В городе остается меньше 700 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Часовоярской городской военной администрации Сергея Чауса в эфире телемарафона.
"В Часовом Яру и во всей Часовоярской громаде остается 682 человека... Это обычные люди, жители общины, которые остались, несмотря на военные действия, которые непосредственно фактически уже идут на границе нашего города", - сказал он.
По словам начальника ГВА, в большинстве в городе остались люди пожилого возраста.
Как отметил Чаус, эвакуация местных жителей началась еще в начале полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года и продолжается по сей день. При этом эвакуация замедлилась почти до нулевых показателях. В частности, за последнюю неделю из Часового Яра никто не уехал.
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Ранее украинские военные сообщали, что россияне серьезно усилили штурмы на Бахмутском направлении. Оккупанты сосредоточились на городе Часов Яр, который открывает путь на Краматорскую агломерацию.
По словам главнокомандующего ВСУ, оккупационным войскам приказали захватить Часов Яр до сакральной для россиян даты - 9 мая. Но в ВСУ уверены, что захватчикам это не удастся.
Сам город Часов Яр постоянно находится под обстрелами, там зафиксированы масштабные разрушения.
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