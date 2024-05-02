Буряк: Не думаю что Шевченко будет устраивать ситуация, когда о его поле деятельности будут говорить как о чем-то второсортном, провинциальном

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Леонид Буряк высказался о смене руководства в УАФ, новым президентом которой стал Андрей Шевченко.

"Пока, как видим, не все процессы им удается взять под необходимый управленческий контроль. Впрочем, не сомневаюсь, что Андрей Шевченко — с его менталитетом, опытом, доскональным знанием футбола, настойчивостью и принципиальностью — со временем глубоко поймет, что и как здесь происходит на самом деле.

В середине 1990-х я еще возглавлял "Черноморец", когда совсем юный Шевченко делал первые шаги во взрослом футболе, тогда в составе "Динамо" конкурируя с нами за чемпионский титул. Работал я и в штабе сборной Украины, когда Андрей взрослел, а затем рос и достигал вершин уже как игрок "Милана".

Поэтому меня не надо убеждать в том, насколько искренне он любит футбол. Без этой преданности Шева не достиг бы такого фантастического успеха ни как нападающий, ни впоследствии как довольно мудрый и рассудительный тренер. Теперь пришло время для Андрея Николаевича послужить футболу в президентском чине. Необходимо навести порядок в нашем футболе.