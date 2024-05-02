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Буряк: Не думаю что Шевченко будет устраивать ситуация, когда о его поле деятельности будут говорить как о чем-то второсортном, провинциальном

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Леонид Буряк высказался о новом руководстве украинского футбола

Буряк: Не думаю что Шевченко будет устраивать ситуация, когда о его поле деятельности будут говорить как о чем-то второсортном, провинциальном

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Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Леонид Буряк высказался о смене руководства в УАФ, новым президентом которой стал Андрей Шевченко.

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"Пока, как видим, не все процессы им удается взять под необходимый управленческий контроль. Впрочем, не сомневаюсь, что Андрей Шевченко — с его менталитетом, опытом, доскональным знанием футбола, настойчивостью и принципиальностью — со временем глубоко поймет, что и как здесь происходит на самом деле.

В середине 1990-х я еще возглавлял "Черноморец", когда совсем юный Шевченко делал первые шаги во взрослом футболе, тогда в составе "Динамо" конкурируя с нами за чемпионский титул. Работал я и в штабе сборной Украины, когда Андрей взрослел, а затем рос и достигал вершин уже как игрок "Милана".

Поэтому меня не надо убеждать в том, насколько искренне он любит футбол. Без этой преданности Шева не достиг бы такого фантастического успеха ни как нападающий, ни впоследствии как довольно мудрый и рассудительный тренер. Теперь пришло время для Андрея Николаевича послужить футболу в президентском чине. Необходимо навести порядок в нашем футболе.

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Не думаю, что его будет устраивать ситуация, когда о его поле деятельности, за которое он лично теперь отвечает в том числе и перед светлой памятью своего учителя Лобановского, снова будут говорить как о чем-то второсортном, провинциальном, заточенном для удовлетворения эго какого-то человека.

Возглавляемая Шевченко федерация и подчиненная УАФ лига должны создать условия для того, чтобы все клубы получили равные условия для настоящей спортивной борьбы и могли решать свои дела исключительно на футбольном поле.

Как это происходит в сильнейших турнирах, в Лиге чемпионов, где любая монополия невозможна априори. Да, для Шевченко и в этой области не существует секретов. Да, и аудит УАФ, и использование полиграфа — это хорошо, это актуально. Но на финише сложного сезона все ждут более действенных и оперативных шагов, направленных на создание современной, действительно конкурентной среды в нашем футболе", - сказал Буряк.

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Андрей Шевченко Леонид Буряк УАФ
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Источник:
dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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