Не только OnlyFans: PornHub будет платить налоги в Украине
Об этом отчитался Даниил Гетманцев
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Компания, которой принадлежит сервис видео для взрослых PornHub, зарегистрировалась плательщиком НДС в Украине, как поставщик электронных услуг. Теперь онлайн-платформа будет пополнять государственную казну налогами.
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Об этом сообщил Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. С начала 2024 года в Украине появились 17 новых плательщиков налогов.
"Теперь можно следить за добросовестной уплатой налогов не только Only Fans. Компания, к слову, пополнила бюджет на 0,7 млн долларов за I квартал", — сообщил Даниил Гетманцев.
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