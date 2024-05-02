Не только OnlyFans: PornHub будет платить налоги в Украине

Компания, которой принадлежит сервис видео для взрослых PornHub, зарегистрировалась плательщиком НДС в Украине, как поставщик электронных услуг. Теперь онлайн-платформа будет пополнять государственную казну налогами.

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Об этом сообщил Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. С начала 2024 года в Украине появились 17 новых плательщиков налогов.

"Теперь можно следить за добросовестной уплатой налогов не только Only Fans. Компания, к слову, пополнила бюджет на 0,7 млн долларов за I квартал", — сообщил Даниил Гетманцев.