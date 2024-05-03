Силы обороны за сутки обезвредили более 1200 оккупантов и 58 артсистем
Показатели явно увеличились за последнюю неделю
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери армии РФ.
Силы Обороны ликвидировали за минувшие сутки 1270 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 22 танка, 33 ББМ и 58 артиллерийских систем.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.05.24.
- личного состава - около 472140 (+1270) человек,
- танков - 7354 (+22) ед,
- боевых бронированных машин - 14129 (+33) ед,
- артиллерийских систем - 12102 (+58) ед,
- РСЗО - 1053 (+0) ед,
- средства ПВО - 786 (+2) ед,
- самолетов - 348 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9580 (+19),
- крылатые ракеты - 2126 (+0),
- корабли / катера - 26 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 16266 (+42) ед,
- специальная техника - 1993 (+5)
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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