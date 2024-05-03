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Силы обороны за сутки обезвредили более 1200 оккупантов и 58 артсистем

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Показатели явно увеличились за последнюю неделю

Силы обороны за сутки обезвредили более 1200 оккупантов и 58 артсистем

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери армии РФ.

Силы Обороны ликвидировали за минувшие сутки 1270 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 22 танка, 33 ББМ и 58 артиллерийских систем.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.05.24.

  • личного состава - около 472140 (+1270) человек,
  • танков - 7354 (+22) ед,
  • боевых бронированных машин - 14129 (+33) ед,
  • артиллерийских систем - 12102 (+58) ед,
  • РСЗО - 1053 (+0) ед,
  • средства ПВО - 786 (+2) ед,
  • самолетов - 348 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9580 (+19),
  • крылатые ракеты - 2126 (+0),
  • корабли / катера - 26 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 16266 (+42) ед,
  • специальная техника - 1993 (+5)
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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