Украина не сможет выиграть войну только на поле боя. Её результат зависит не только от нас, - ГУР
"Такие войны могут закончиться только договорами" (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Украина не имеет возможности выиграть войну против России только на поле боя, сказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в обнародованном 2 мая интервью The Economist.
"Даже если бы она (Украина - ред.) смогла отбросить российские силы обратно к границам... это не прекратило бы войну. По его словам, такие войны могут закончиться только договорами. Сейчас обе стороны борются за "самую выгодную позицию" перед потенциальными переговорами. Но содержательные переговоры могут начаться не раньше, чем во второй половине 2025 года, считает он", - передает издание слова чиновника.
По его словам, российские военные производственные мощности выросли, но достигнут плато к началу 2026 года из-за нехватки материалов и инженеров.
"В конце концов обе стороны могут остаться без оружия. Но если ничего не изменится в других аспектах, Украина испытает эту проблему первой", - признает заместитель начальника ГУР.
Теперь, по словам Скибицкого, вопрос заключается в том, отблагодарит ли Европа за это, оставив Украину в игре.
"Мы будем продолжать бороться. У нас нет выбора. Мы хотим жить. Но исход войны зависит не только от нас", - добавил он.
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