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Потеря Часового Яра - это лишь вопрос времени, - разведка

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Всё будет зависеть от резервов и снабжения

Потеря Часового Яра - это лишь вопрос времени, - разведка

MediaCenterUkraine-Ukrinform

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Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью изданию The Economist сказал, что высотный опорный пункт в городе Часов Яр является предметом беспокойства, ведь его потеря открывает путь на последние крупные города Донецкой области.

Журналисты процитировали Скибицкого, который заявил изданию, что "вероятно, это лишь вопрос времени, когда этот город падет так же, как Авдеевка", которую россияне разбомбили до основания в феврале.

"Не сегодня и не завтра, конечно, но все зависит от наших резервов и снабжения", - сказал замглавы ГУР.

Он также подтвердил, что Россия получила приказ "взять что-то" до помпезного празднования Дня победы в Москве 9 мая, или до визита Владимира Путина в Пекин, который должен состояться неделей позже, рассказал Скибицкий.

Ранее сообщалось, что боевые действия уже дошли до черты Часового Яра. Сейчас в населенном пункте остается менее 700 человек.

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ГУР Вадим Скибицкий Часов Яр война с россией
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Источник:
The Economist
Опубликовал: Александр Бураков
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